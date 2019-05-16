Dicle EDAŞ iş kazalarını önleyecek proje geliştiriyor

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (Dicle EDAŞ), can kaybı veya yaralanmalara neden olan iş kazalarını önleyebilmek amacıyla, "OG Seviyelerindeki Elektrik Alana Duyarlı Lüminesans Nanokompozit Sensör Geliştirme" projesini hayata geçirecek.

Dicle EDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, projeyle sektörde yaşanan kazaların önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor.

Ar-Ge Merkezindeki mühendislerin geliştirdiği projeyle çalışanlar elektrik hattına yaklaştığında sistem tarafından uyarılacak. Böylece görevli personel çalışma alanında elektrik enerjisi olup olmadığını görsel olarak fark edilebilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan kabulü alınan ve sözleşme aşamasındaki projenin uygulama süresi 15 ay olacak. Proje yaklaşık 1 milyon liraya mal olacak.







