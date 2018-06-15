Dev kargo şirketleri İstanbul Yeni Havalimanı'nda yerini alıyor

ANKARA (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da yakından takip ettiği İstanbul Yeni Havalimanı'ndaki çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü ifade etti.

Dünyanın dev şirketlerinin de dikkatini çeken havalimanındaki gerçekleşmenin yüzde 90'ı geçtiğini belirten Arslan, ilk etabın 29 Ekim'de hizmete açılacağını hatırlattı.

Arslan, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 42 ayda tamamlanacak ilk etabında 90 milyon yolcu kapasitesi, günlük 3 bin 500 iniş-kalkış imkanı, 100 bin metrekarelik yaşam alanı, 25 bin araçlık otopark, 42 kilometrelik bagaj sistemi, 143 yolcu köprüsü, 5,5 milyon tonluk kargo kapasitesi, 62 kilometrelik güvenlik çemberi bulunacağını, burasının 73 milyar liralık ekonomik katkı ve 225 bin kişiye istihdam imkanı sağlayacağını bildirdi.

Havalimanının dünyanın önde gelen dev şirketlerinin dikkatini çektiğini vurgulayan Arslan, "Hizmete girdiğinde dünyanın en büyüğü olacak İstanbul Yeni Havalimanı'nda yer almak için dev kargo şirketleri başvuruda bulunmaya başladı. UPS, DHL, FedEx gibi dünyanın önde gelen kargo şirketleri yer kiralamak için başvuruda bulundu." diye konuştu.

"İstanbul kargoculuğun da merkezi olacak"

Ahmet Arslan, hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini ifade ederek, İstanbul Yeni Havalimanı'nın 29 Ekim'de hizmete girmesiyle kentin, havacılıkta yolcu trafiğinin yanı sıra kargo taşımacılığının da merkezi olacağını söyledi.

Havalimanlarında gerçekleştirilen hava kargo taşımacılığının her geçen gün geliştiğini belirten Arslan, şunları kaydetti:

"Türkiye'de mevcut olan ve yapımı devam eden havalimanlarının atıl kapasitelerinin verimli kullanılabilmesi, özellikle de İstanbul Yeni Havalimanı'nın dünyada önemli kargo merkezlerinden biri olma yönündeki potansiyel fırsatlarının iyi değerlendirilmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleştirilen toplantı ve çalıştaylar sonucu hazırlanmakta olan yeni mevzuatla kargo ve posta hizmetinin sadece bu hizmeti vermek üzere gerekli şartları sağlayan yerli ve yabancı kuruluşlarca yapılabilmesi imkanı getirilecek."

Söz konusu hizmeti yapmak isteyen kuruluşların şirket ortaklığında çoğunluğunun Türk olma şartının aranmayacağını bildiren Arslan, "Bu değişiklikle özellikle dünya çapında hava kargo hizmetleri sunan büyük firmaların ülkemizde de faaliyet gösterebilmelerine imkan sağlanacak ve ciddi bir rekabet ortamı oluşacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nın Türkiye ve bölge coğrafyası açısından hava kargo merkezi haline gelmesine yönelik önemli bir adım atılmak üzeredir." değerlendirmesinde bulundu.