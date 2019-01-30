Depremde yüksek güvenlik sağlayan yapay zekalı asansörler

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, AI Neural Network'u geliştirerek asansörlerinde özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi kullanıyor, asansörlerin sahip olduğu yedek kontrol yazılımı ile elektrik kesintisi, deprem gibi durumlarda asansörün kat arasında kalmasının önüne geçiliyor.

Mitsubishi Electric'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de asansör sistemleri ile çok sayıda prestijli projede tercih edilen şirket, dünyanın sayılı projelerinde de adından söz ettiriyor.

Güney Kore'nin Busan kentinde bulunan LCT Landmark Kulesi'ne 2019 yılında ülkenin en hızlı asansörlerini monte etmeye hazırlanan Mitsubishi Electric, bu proje kapsamında, dakikada 600 metreye çıkabilecek asansörlerle yolcuları birinci kattan 100'üncü kata 52 saniyede çıkaracak. 383,5 metrelik seyahat, Güney Kore'de bir asansörün kat edeceği en uzun mesafe olacak.

Mitsubishi Electric, bu projede ultra yüksek hızlı asansörler için geliştirdiği ileri sürüş ve kontrol ekipmanı, ana aerodinamik kabin kapıları, aktif kılavuz makaralar ve çeşitli güvenlik cihazları gibi yenilikleri sayesinde üstün sürüş konforu, sessizlik ve güvenlik sağlayacak.

Şirket, operasyonda verimlilik sağlayan ve kullanıcı memnuniyetini arttıran AI Neural Network'u geliştirerek asansörlerinde özel tasarlanmış yapay zeka denetleme sistemi kullanıyor.

Bu sistemde mevcut trafik akışı sistem bilgisayarında hafızaya alınıp bekleme süreleri minimuma indirilerek servis hizmeti sorunsuz ve minimum enerji sarfiyatı ile gerçekleşiyor. Sabit manyetik alanlı dişlisiz motorlara sahip olan Mitsubishi Electric asansörleri, bu teknoloji sayesinde daha küçük ve daha az enerji harcayan, yüksek enerji tasarruflu dişlisiz tahrik mekanizmaları geliştiriyor.

Bu enerji tasarruflu mekanizma aynı zamanda ultra hızlarda dahi gürültü ve titreşimi ortadan kaldırarak güvenli ve sarsıntısız seyir konforu sağlıyor. Mitsubishi Electric asansörleri, 50 desibel altındaki sessizliği ve yağlamaya ihtiyaç duymamasıyla da çevreye son derece duyarlı olmasıyla biliniyor.



Mitsubishi Electric, asansörlerin sağladığı kolaylıkların yanı sıra hatalı durumlarda oluşturabileceği tehlikelerin farkında olunması için kullanıcıların ve asansör sektöründe çalışanların daha bilinçli olması gerektiği bilinciyle hareket ediyor. Markanın asansörlerinin sahip olduğu yedek kontrol yazılımı ile elektrik kesintisi, deprem gibi durumlarda asansörün kat arasında kalmasının önüne geçilirken, kontrol panelinde arıza olması durumunda ikinci bir Back-Up Sistemi ile yolcuların asansörden tahliyesi sağlanıyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük ilgiyle karşılanan asansörlerinde Back-Up Sistemi'ni standart bir özellik olarak bulunduran markanın asansörleri sektörde en problemsiz ve arıza oranı en düşük asansörler arasında gösteriliyor.Kullandığı ileri teknoloji, kaliteli üretim stoğu, montaj aşamasındaki yeterliliği ve satış sonrası hizmetleri sayesinde asansörlerde arıza oranlarını en az seviyeye indiren markanın asansörleri 20-25 sene boyunca modernizasyon çalışmasına ihtiyaç duymaması nedeniyle de önemli bir maliyet avantajına sahip bulunuyor.

Üst düzeyde güvenlik donanımı ve yazılımının yanı sıra yedek kontrol yazılımıyla da sektörde fark yaratan Mitsubishi Electric, "seyahat konforu, kalite, sessizlik" konularında da asansör sektörüne öncülük ediyor. Mitsubishi Electric tarafından icat edilen ve sadece Mitsubishi Electric asansörlerinde bulunan kabin içi yüke göre asansör hızını belirleme teknolojisi, ciddi oranda enerji tasarrufu sağlıyor.

Asansörler regenaration özelliği sayesinde, ısı enerjisinin bina elektrik şebekesine kullanılabilir enerji olarak geri verilmesine imkan tanıyor. Bu sistem ile yüzde 35'e varan oranlarda enerji tasarrufu yapılarak yılda yaklaşık bin 400 kg CO2 salınımı azaltılabiliyor.

Mitsubishi Electric asansörleri, çağrı almadığında ya da binada trafik yoğunluğunun az olduğu anlarda kendini uyku moduna alarak yine enerjiden tasarruf ediyor.















































