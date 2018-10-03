DenizBank'tan istifa ve atama açıklaması

İSTANBUL (AA) - DenizBank'ta boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine Dzhangir Dzhangirov atandı.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Bankamız Yönetim Kurulu'nun dünkü kararı ile, 'Yönetim Kurulu Üyeliği' görevinden 1 Ekim tarihi itibarıyla istifaen ayrılan Alexander Vedyakhın'in sahip olduğu imza yetkisinin iptaline, Dzhangir Dzhangirov'un gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere 'Yönetim Kurulu Üyesi' olarak atanmasına karar verilmiştir. Dzhangir Dzhangirov'un ekim ayı içerisinde yemin ederek görevine başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, bankada Kurumsal, Ticari ve OBİ Krediler İdari Takip Grubu Genel Müdür Yardımcısı unvanı ile görev yapan Hakan Turan Pala'nın görevinden istifaen ayrıldığı bildirildi.