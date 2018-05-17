DenizBank takipteki kredi portföyünden satış gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - DenizBank, kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 205,5 milyon TL'lik bireysel kredi portföyü ve 80,6 milyon TL'lik işletme kredi portföyününü satışını gerçekleştirdi.

DenizBank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında bankanın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 205 milyon 481 bin 253 TL tutarlı bireysel kredi portföyü ve 80 milyon 567 bin 495 TL tutarlı işletme kredi portföyünün satışı için 4 Mayıs'ta ihale yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ihale sonucuna göre bireysel kredi portföyünün 103 milyar 6 bin 561 TL'lik kısmının Hedef Varlık Yönetim AŞ'ye, 102 milyon 474 bin 692 TL'lik kısmının Emir Varlık Yönetim AŞ'ye, işletme kredi portföyünün ise Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satıldığı ve hesap işlemlerinin bugün tamamlandığı bildirildi.



