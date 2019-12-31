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Değerli kağıt bedelleri belirlendi
Değerli kağıtlar için 2020 yılında uygulanacak satış bedelleri belirlendi.
Ekonomi 31.12.2019, 19:33
ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.
Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.
Tebliğ, 1 Ocak 2020 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Muhabir: Enes Duran
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