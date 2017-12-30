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Değerli kağıt bedelleri açıklandı

Maliye Bakanlığı, değerli kağıtların 2018 yılında uygulanacak satış bedellerini belirledi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 13:07
Değerli kağıt bedelleri açıklandı
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ANKARA (AA) - Muhasebat Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 11 lira ile 22 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 108 lira olacak.

Kimlik kartları 18,50 lira, aile cüzdanları 98,50 lira, sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134 lira, motorlu araç tescil belgesi 120 lira, iş makinesi tescil belgesi 100 lira, her bir çek yaprağı için banka çekleri 6,50 lira, Mavi Kart ise 10 liradan satılacak.

Değerli kağıt bedelleri şöyle:

Değerli Kağıdın Cinsi 2018 (TL)Noter kağıtları:Noter kağıdı11Beyanname11Protesto, vekaletname, re’sen senet22Pasaportlar108İkamet izni 72Doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı18,50Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37Aile cüzdanları98,50Sürücü belgeleri ile sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134Motorlu araç tescil belgesi120İş makinesi tescil belgesi100Banka çekleri (her bir çek yaprağı)6,50Mavi Kart 10Yabancı çalışma izni belgesi 72Çalışma izni muafiyeti belgesi 72Muhabir: Ayşenur Sağlam
Anahtar Kelimeler:
Değerli KağıtEkonomiMaliye BakanlığıPasaport
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