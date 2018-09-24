Daikin'den kombi performansı için 5 Kritik Nokta Bakımı kampanyası

İSTANBUL (AA) - Kombi kullanıcılarını kışa hazırlamak ve olmadık zamanlarda beklenmedik sorunların önüne geçmek için her yıl 5 Kritik Nokta Bakımı kampanyası düzenleyen Daikin, bu yıl da 30 Kasım'a kadar indirimli bakım hizmeti sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, verimlilik ve güvenlik açısından büyük önem taşıyan periyodik bakım, cihazın ömrünü uzatırken onarım ve işletme maliyetlerini de düşürüyor.

Daikin ve Airfel markası altındaki kombileri kapsayan bu kampanya ile kullanıcılara kombilerini yıllar boyunca ilk günkü verim ve tasarruf oranları ile kullanabilecekleri uyarısı yapan Daikin, periyodik bakımın önemine dikkat çekiyor.

Daikin'in brülör temizliği ve kontrolü, eşanjör temizliği, emniyet donanımları kontrolü, gaz ayar kontrolleri ile devre elemanları kontrolü ve filtre temizliği gibi en önemli 5 noktayı kapsayan kampanyası, bunun yanı sıra bir dizi ayarı da içeriyor.

5 Kritik Nokta Bakımı kampanyasından 85 liradan başlayan indirimli fiyatlarla yararlanmak isteyen kombi kullanıcıları, Daikin yetkili servislerinden veya 444 999 0 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alabiliyor.





