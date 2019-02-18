Daikin Türkiye'den 3 yeni ürüne 1 milyon lira ek yatırım

İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye, bugüne kadar 6 milyon liralık Ar-Ge yatırımı yaptığı ısıtma sektöründe 3 yeni ürünü için 1 milyon lira tutarındaki yeni yatırımıyla atağını sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Daikin Global içinde Avrupa'nın ısıtma üssü olarak konumlanan Daikin Türkiye’nin Hendek'teki fabrikasında 150 bin kombi üretimi gerçekleştirilerek bir büyük başarıya imza atıldı.

Daikin Türkiye tarafından dizayn edilerek bu fabrikada üretilen kombiler, başta Fransa, Almanya, İtalya olmak üzere diğer bağlı ülkelere ihraç ediliyor.

Bütün bu verilerle Daikin Global içinde agresif bir büyüme gösteren Daikin Türkiye, Daikin Avrupa'nın toplam ısıtma cirosu içindeki yüzde 23'lük payıyla bu alanda en yüksek ciroyu yakalayan ülke konumuna yükseldi.

Daikin Türkiye'nin cirosu içinde yüzde 10 paya sahip olan ısıtma klasmanı da Daikin markalı kombilerin pazara girmesiyle büyük bir ivme kazanarak ciro içindeki payını yüzde 25'e yükseltmeyi başardı.

Türkiye pazarında yüzde 10'luk payını ilk etapta yüzde 15'e çıkarmayı amaçlayan Daikin, bu alanda ilk 3 marka arasına girmeyi hedefliyor.

Daikin Türkiye, geçen yıl büyük ilgi uyandıran sektörün en küçük kombisi Daikin Premix Kombi'den sonra bu yıl ekonomik konforun Daikin marka ve kalitesi ile buluştuğu Condense ile başarısını perçinledi.

Isıtmadaki iddiasını yükseltmek isteyen Daikin Türkiye, bunun için 6 milyon lira tutarında yatırımda bulundu. Hendek'teki Ar-Ge Merkezi'ni de yenileyip geliştiren şirket, buradaki mühendis sayısını 50'ye çıkardı.

Isıtmadaki tüm ürünler Türk mühendisler tarafından dizayn edilerek yurt dışına ihraç ediliyor. Ar-Ge ve ısıtma üssü iddiasını perçinleyen Daikin Türkiye, ısıtma grubunda üretilecek 3 yeni ürün için de 1 milyon liralık ek bir yatırımı da sürdürüyor.





- Daikin 2020'ye kadar 250 bin kombi üretiminin ve satışını hedefliyor





2016 yılı sonuna doğru ısıtma satış ağını genişletmeye hız veren Daikin Türkiye, bayilik modeli geliştirerek münhasır bayi teşkilatını kurdu.

Bu bayiler, profesyonel iklimlendirme çözümleri sunarak tüketicilerin en etkili sonuca varmalarını sağladı. Split bayilerine de ısıtma satış yetkisinin verilmesiyle 150 adet olan ısıtma bayisi sayısı 300'e ulaştı.

Böylece Daikin Türkiye, ısıtma ekibi distribütörlerle birlikte bin 400 kişilik bir yapıya ulaştı. Geçtiğimiz yıl tüketicinin beğenisini kazanan Daikin Premix Kombi ve bu yıl tüketiciyle buluşan Daikin Condense ile ısıtma pazarında fark yaratan Daikin Türkiye, iç pazarda 2020'ye kadar 250 bin kombi üretimini ve satışını hedefliyor.

Daylux ve Airfel markaları ile radyatör üretimi gerçekleştiren Daikin Türkiye, 1 yıl içinde 1 milyon metretül radyatör satışına ulaştı. 200 bin konutluk bir hacim anlamına gelen bu rakam, markanın ısıtma sektöründeki yerini sağlamlaştırıyor.