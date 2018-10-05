"Daha sağlıklı nesil için üzerimize düşeni yapmayı sürdürüyoruz"

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, daha mutlu, aktif ve sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesinde bu ülkenin yerli ve milli markası Ülker'e önemli görev düştüğünü belirterek, "Biz her türlü görevi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.



Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, vakfın, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle okul öncesi ve ilkokullarda sürdürdüğü Yemekte Denge Eğitim Projesi'nin uygulandığı il sayısı 15'e yükseldi.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ülker, sağlıklı gelecek nesiller oluşmasına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen ve 8. yılında daha çok çocuğa ulaşma hedefiyle yoluna devam eden projenin uygulanmaya başladığı Rize Merkez Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlkokulu'nu ziyaret etti.

Burada projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Ülker, çocukların erken yaşta beslenme eğitimi almasının, yeterli ve dengeli beslenmeyi öğrenmesinin sağlıklı nesiller adına büyük önem taşıdığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu projeyle aynı zamanda Sabri Ülker Vakfı'na adını veren merhum Sabri Ülker'in değerlerini yaşatmaya da devam ediyoruz. Daha mutlu, aktif ve sağlıklı gelecek nesillerin yetiştirilmesinde bu ülkenin yerli ve milli markası Ülker'e önemli görev düşüyor. Biz her türlü görevi yerine getiriyoruz. 8 yıldır vakfımızın, Milli Eğitim Bakanlığı'nın değerli yetkilileri ve birimleri ile iş birliği içinde yürüttüğü proje, ülkemizin öğrenci sayısı ve sınıf düzeyi bakımından örnek bir projesidir, devamı gelecektir. 8 yıldır başarıyla sürdürülen bu değerli proje için Milli Eğitim Bakanlığı ve Sabri Ülker Vakfı'nın değerli yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum."





- "Proje sadece çocuklara değil hepimize katkı sağlayacak"





Rize İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hamdi Yılmaz da projenin Rize'deki pilot okullarda uygulanmaya başlamasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Ağaç yaşken eğilir. Çocuklarımıza bugünden dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı başarırsak geleceğimiz için çok önemli adımlar atmış olacağız. Her detayı incelikle düşünülmüş bu özel projenin sadece çocuklarımıza değil, ebeveynlere, biz eğitimcilere, kısacası hepimize katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yemekte Denge Eğitim Projesi, Sabri Ülker Vakfı'nın temel misyonlarından biri olan "sağlıklı yaşam bilincinin gelişmesine katkı sağlamak" amacından hareketle 2011'de Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.

Proje, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Aydın, Eskişehir, Trabzon, Rize, Kahramanmaraş, Gaziantep, Antalya, Sinop, Erzurum, Kayseri ve Adana illerinde toplam 750 okulda uygulanıyor.



Geçen yıl proje kapsamında öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini teşvik amacıyla gerçekleşen hizmet içi eğitimle bin öğretmene temel beslenme eğitimi verildi. Bu yıl bin öğretmen daha aynı eğitimi alacak. Ayrıca, okul öncesi ve 1. sınıflara yönelik 3 hikaye kitabı çocuklarla buluşacak.



