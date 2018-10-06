Dacia’dan sıfır faiz fırsatı

İSTANBUL (AA) - Dacia, ekim ayında müşterilerine tüm modellerinde sıfır faiz ve birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Dacia, ekim ayında müşterilerine tüm modellerinde sıfır faiz ve birbirinden avantajlı kampanyalar sunuyor. Sıfır faiz kampanyası kapsamında binek ve hafif ticari tüm Dacia modellerinde maksimum 30 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri ile sıfır faiz fırsatı mevcut. Daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 200 bin TL kredi 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı bulunuyor.



Ekim ayında Sandero ve yeni Duster’a özel bir kampanya da bulunuyor. Hurda araç teşvikinden yararlanacaklar için kampanya kapsamında devlet desteği ile birlikte Sandero 83 bin 900 TL, yeni Duster ise 79 bin 900 TL başlayan fiyatlara sahip.



Logan MCV 91 bin 300 TL, Dokker 96 bin 400 TL, Lodgy ise 127 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla ekim ayında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

