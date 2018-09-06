Dacia'dan eylül kampanyası

İSTANBUL (AA) - Dacia, eylül ayında müşterilerine birbirinden cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7 bin lira, Dokker alımlarında 5 bin lira, Sandero alımlarında ise 4 bin liralık indirim sağlanıyor.

Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 65 bin 800 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunulurken, Logan MCV 67 bin 800 lira, Dokker ise 71 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Ayrıca, hurda teşviki indiriminden yararlanan müşteriler, Duster’ı 94 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satın alma fırsatına sahip.

Dacia’nın hafif ticari araç modeli Dokker’da maksimum 30 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçenekleri ile sıfır faiz fırsatı bulunuyor. Binek modellerde ise maksimum 36 bin lira kredi ve 12 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı yer alıyor. Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin lira kredi, 48 aya kadar yüzde 2,24 sabit faiz oranı bulunuyor. 150 bin lira kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 2,34 sabit faiz oranı yer alıyor.

Dacia Finans’tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı perakende satın alımlarında bin lira indirim mevcut.







