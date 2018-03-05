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Dacia'dan 5 milyon satış

- Dacia, 2004'ten bu yana tüm dünyada 5 milyon adet satış elde etti

05 Mart 2018 Pazartesi 17:00
Dacia'dan 5 milyon satış
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İSTANBUL (AA) - Dacia, 2004'ten bu yana tüm dünyada 5 milyon satış adedine ulaştı.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, marka, 2004 yılından bu yana tüm pazarlarda 5 milyon, Fransa'da ise 1 milyon satış adedine ulaşarak yeni bir rekora imza attı.

Aradan geçen zamanda ürün gamını tek modelden 6 modele çıkaran Dacia, pazardaki "en iyi fayda/maliyet oranını" korumayı başardı.

Sandero, 2017'de Avrupa'nın en çok tercih edilen otomobili olurken, modelin satış adedi bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak 655 bin oldu. Dacia, ayrıca faaliyet gösterdiği 25 pazarda satış adedini artırdı veya pazar payı rekorları elde etti.

Dacia Satış ve Pazarlama Direktörü François Mariotte, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şunları kaydetti:

"Dacia, müşterilerin 'az ama öz' satın alma yaklaşımının belirlediği yeni tüketim alışkanlıklarına mükemmel uyum sağlıyor. Müşteriler konfor veya estetikten ödün vermeyen daha dayanıklı, kaliteli ve fiyatının karşılığını veren ürünleri tercih ediyor. Bu, gıda, hava taşımacılığı ve giyim gibi diğer sektörlerde de gözlemlenebilecek ana bir akımdır. Dacia bu trende yanıt verebilen tek otomobil üreticisi olmakla birlikte bu sayede milyonlarca müşterisine rakipsiz fiyatlarla sıfır ve güvenilir otomobil satın alma imkanı sunmaktadır."

Dacia, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda Stepway ailesine ait özel bir seri ve akıllı koltuklarla daha modüler olan Lodgy modelini sergileyecek.

Anahtar Kelimeler:
Dacia
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