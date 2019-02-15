Dacia Duster'a yeni nesil benzinli motor

İSTANBUL (AA) - Dacia Duster, ürün gamına eklediği yeni nesil benzinli motoru ile sürüş keyfini daha da artırıyor.

Dacia'dan yapılan açıklamaya göre, Renault Nissan İttifakı ve Daimler kalite standartlarını taşıyan yeni motor, çevreci özellikleri ile de öne çıkıyor. 1.3 TCe 130bg benzinli motor, Comfort, Prestige ve Prestige Plus versiyonları ile 99 bin 900 lira başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Duster ürün gamına eklenen 1.3 TCe 130bg benzinli motor, daha düşük CO2 salım ve tüketim değerlerine sahip olmasının yanı sıra, yerini aldığı 1.2 Tce 125 bg benzinli motora göre daha fazla güç ve tork üreterek daha yüksek performans sağlıyor. Duster 1.3TCe 130bg, 5000 dev/dak'da 130 bg (96 kW) ve 1500 dev/dak'da 240Nm maksimum tork ile bir önceki nesil motora kıyasla +5 bg ve +35Nm tork güç sağlıyor.

Duster özel serisinde yer alacak 1.3 Tce 150bg benzinli motor seçeneği ise 2019 yılının ikinci çeyreğinde Dacia müşterileri ile buluşacak.

Segmentinden yüzde 18,1 pay alan Duster, Comfort, Prestige ve Prestige Plus olmak üzere 4x4 arazi ve offroad yeteneğine sahip üç donanım seviyesi ile pazarda yerini alıyor.