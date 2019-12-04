D-8'e gençlik aşısı

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Güvercin, Gelişen Sekiz Ülke (D-8) sürecinde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, üniversite gençleri ve uluslararası öğrencilerin şirketlerinde istihdam edilmesi ve onlara staj fırsatı verilmesi konusunda çok kapsamlı bir çalışma başlatıldığını bildirdi.

MÜSİAD Diplomatik İlişkiler Komitesi'nce 22-23 Kasım'da Sakarya'da düzenlenen "Uluslararası Diplomasi Zirvesi" kapsamında, 20'yi aşkın ülkeden büyükelçi, maslahatgüzar ve ticaret ataşeleri, uluslararası öğrencilerle bir araya geldi.

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Güvercin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD Sakarya şubesi ev sahipliğindeki zirveye 24 ülkenin katıldığını, zirvede, geleceğin dünyasını şekillendirecek öğrencilerle bir araya geldiklerini söyledi.

Güvercin, D-8 sürecinde üniversite-sanayi iş birliği çerçevesinde, üniversite gençleri ve uluslararası öğrencilerin şirketlerinde istihdam edilmesi ve onlara staj fırsatı verilmesi konusunda çok kapsamlı bir çalışma başlatıldığını belirterek, "Bu çalışma kapsamında D-8 ülkeleri ve Türkiye arasındaki dış ticareti artırmak ve irtibatı sağlamlaştırmak yönündeki çalışmalar devam ediyor." dedi.





- "D-8'i önemsiyoruz"

Güvercin, söz konusu 24 ülkenin Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkeleri ile D-8 üyeleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu program dahilinde büyükelçiler istişare toplantısı yapıldı. Ertesi gün de Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, D-8 ülke büyükelçileri ve D-8 Direktörü'nün katılımıyla D-8 Zirvesi yapıldı. D-8'i önemsiyoruz. Nüfus olarak, 1,3 milyarlık nüfusa hitap ediyor. Nijerya, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Mısır ve Türkiye bunun içerisinde.



Gaziantep şubemiz ev sahipliğinde Amerika kıtası büyükelçilerinin katılacağı bir diplomasi zirvesini Şubat 2020'de gerçekleştireceğiz. Haziran 2020'de İnegöl'de Afrika büyükelçilerinin katılacağı diplomasi zirvesi ve Eylül 2020'de ise Nevşehir'de Asya Pasifik ülkelerinin büyükelçilerinin katılacağı diplomasi zirvesi düzenleyeceğiz. Toplamda 4 zirve ile diplomasi faaliyetlerimizi güçlendireceğiz. Ayrıca, 5 Aralık Perşembe günü Türkiye'de bulunan fahri konsoloslarımız var. Bu fahri konsoloslarımızı genel merkezimizde istişare toplantısına davet ederek çalışmalarını ve MÜSİAD ile iş birliklerini kendileri ile konuşacağız."

Güvercin, nihai hedeflerinin, yıl sonuna kadar MÜSİAD'ın gözlemci statüsü ile D-8'e katılması olacağını da vurguladı.

İstanbul'da 15 Haziran 1997'de yapılan Endonezya, Bangladeş, Malezya, İran, Mısır, Pakistan, Nijerya ve Türkiye devlet ve hükümet başkanları zirvesinde İstanbul Deklarasyonu ile kurulan D-8, kalkınmada iş birliğini sağlamaya, üye ülkeler arasındaki ticareti ve iş birliğini artırmaya yönelik uluslararası bir örgüt.

D-8'in başlıca organları, üye devletlerin devlet/hükümet başkanlarından oluşan en üst organı zirve, üye devletlerin dışişleri bakanlarından oluşan siyasi karar alma organı Konsey ve kendi hükümetleri tarafından atanan üst düzey görevlilerden oluşan icra organı Komisyon olarak faaliyet gösteriyor.