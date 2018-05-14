CW Enerji’den yeşile destek

İSTANBUL (AA)- Güneş paneli üreticisi CW Enerji, iklim değişikliğine dikkati çekmek için kurulumunu gerçekleştirdiği santrallerin çevresini ceviz ağaçlarıyla yeşillendiriyor.

CW Enerji’den yapılan açıklamada, şirketin iklim değişikliğinin yanı sıra tarımsal kalkınmaya ve ekolojik dengeye katkı sağlamak amacıyla Antalya'nın Elmalı ilçesi Kışla köyünde kurulumu tamamlanan güneş enerjisi santralinin etrafına ceviz ağaçları diktiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, iklim değişikliği konusunda her bireyin sorumlu olduğunu ve iklim değişikliği etkilerini azaltmanın yolunun da bireysel çabalardan geçtiğini belirterek, "Örneğin, evinizin çatısına yaptıracağınız güneş enerjisi sistemiyle elektriğiniz güneşten karşılayabilirsiniz. Yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebiyle çevreye zararlı duman, gaz, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri olmayan bu sistemle iklim değişikliği tehdidine karşı bireysel önleminizi almış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.