CW Enerji'den Manisa'ya 1 megavatlık güneş santrali

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, Manisa'nın Kula ilçesinde inşa edilen toplam 1 megavat kurulu güce sahip lisanssız Halil Eymen Saraç Güneş Enerjisi Santralinin (GES) geçici kabulünü tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projenin geçici kabulü 29 Eylül 2018 tarihinde alındı ve işletmeye hazır hale getirildi.

Söz konusu projede, CW Enerji tarafından üretimi gerçekleştirilen 4554 adet CWT/ 275-60P marka model güneş paneli ve 16 adet Huawei SUN2000-60KTL, 1 adet Huawei SUN2000-40KTL invertör kullanıldı.

CW Enerji'nin yüklenici firma olarak, panel tedariki, mühendislik ve kurulumunu gerçekleştirdiği proje, 24 gün gibi kısa bir sürede anahtar teslimi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, bu projede titiz bir çalışma sürdürdüklerini belirterek, "Çevre dostu, temiz enerji kaynağı güneş gibi sınırsız ve ücretsiz olan bir kaynaktan sonuna kadar faydalanılmalı. 5-6 yıl öncesine kadar enerji üretiminde güneş enerji santrallerinin kullanılması bir tercih meselesi iken şu anda bir zorunluluk haline gelmiştir. Artık sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler elektrik üretiminde güneş enerjisine geçiş yapmak zorundadır." değerlendirmesinde bulundu.

Manisa'nın Kula ilçesinde kurulan 1 megavatlık GES projesiyle yılda ortalama bin 95 hanenin elektriği yenilenebilir enerjiyle karşılanırken, yıllık yaklaşık bin 456 ton karbondioksit (CO2), 4,3 ton kükürt dioksit (SO2) gazı emisyonunun azaltılması sağlanacak.









