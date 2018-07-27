CW Enerji'den iklim için yenilenebilir enerji çağrısı

ANKARA (AA) - CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, iklim değişikliğinin gelecekte insanlığı bekleyen en etkili krizlerden biri olduğunu belirterek, "Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltıp, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sarvan, yaptığı yazılı açıklamada, dünyada karbondioksit oranındaki artışın öncelikle fosil yakıt kullanımından kaynaklandığını bildirdi.

İklim değişikliğinin gelecekte insanlığı bekleyen en etkili krizlerden biri olduğunu vurgulayan Sarvan, "Fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltıp, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Kendimize şunu hatırlatmak zorundayız. Aslında iklim değişikliğinden biz bireysel olarak sorumluyuz ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmanın yolu bireysel olarak bizim çabalarımızdan geçiyor. Örneğin evimizin çatısına yaptıracağımız güneş enerjisi sistemi ile elektrik enerjinizi güneşten karşılayabilirsiniz. Yenilenebilir ve temiz enerji olması sebebi ile çevreye zararlı duman, gaz, karbon monoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri olmayan bu sistemle iklim değişikliği tehdidine karşı bireysel önleminizi almış olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Sarvan, 2 bin 737 saat yıllık toplam güneşlenme süresi ve metrekare başına bin 527 kilovatsaat yıllık ortalama güneş enerjisiyle Türkiye'nin güneşten elektrik üretiminde avantajlı konumda bulunduğuna işaret etti.

Güneş enerjisiyle 2050'ye kadar küresel elektrik arzını karşılamaya yetecek güvenli enerji üretiminin mümkün olabileceğinin altını çizen Sarvan, şunları kaydetti:

"Dünyada yaklaşık olarak 120 bin teravatsaat kullanılabilir güneş enerjisi bulunuyor. Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye geçiş küresel çapta mümkün. Yenilenebilir enerjiye geçiş ile enerji üretiminde yaşanan toplam kayıp çok büyük oranda azalacak ve iklim değişikliği tehdidinin de önüne geçilebilecek. Yüzde 100 yenilenebilir enerjiye dayalı bir küresel elektrik sistemi, tüm yıl boyunca ve her saatte uygulanabilirliği mümkün ve büyük oranda fosil yakıtlar ve nükleer enerjiye dayalı mevcut sistemden daha uygun maliyetlidir."



