CW Enerji'den güneş panellerine verimlilik sigortası

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin, ürettiği güneş panellerine "verimlilik garanti sigortası" yaptırdığı bildirildi.
Şirketten yapılan açıklamada, güneş panellerinin kullanılan ham madde, kalite sertifikaları ve üretim süreçleri açısından değerlendirildiği belirtildi.
Söz konusu verimlilik sigortasının dünyanın önde gelen reasürans şirketlerinden Munich RE'e yaptırıldığı kaydedilen açıklamada, sigorta güvencesine giren panellerin 25 yıl boyunca oluşabilecek sorunlara karşı teminat altına alındığı ifade edilidi.