CW Enerji'den güneş paneli açıklaması

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, şirketin güneş panellerindeki tolerans değerine ilişkin basında yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, CW Enerji tarafından şu ana kadar yaklaşık 600 megavat güneş paneli satışın yapıldığı ve yatırımcılardan panellerin verimsizliği veya ürünlerin özellikleriyle ilgili herhangi bir şikayet alınmadığı bildirildi.

CW Enerji'nin, yurt içi ve yurt dışı yatırımlarıyla, çevre ve insan odaklı başarılı çalışmalarıyla büyümeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güneş panellerindeki tolerans değeri şunu ifade etmektedir. TUV Reihland, TSE ve ulusal veya uluslararası tüm test kuruluşlarının güneş panellerindeki ölçüm belirsizliği artı, eksi yüzde 4-5 arasındadır. Hangi marka model olursa olsun fark etmez. Herhangi bir güneş panelini herhangi bir test kuruluşuna gönderip test ettirdiğinizde gelen test sonucunun altında ölçüm belirsizliğinin artı, eksi yüzde 4-5 civarında olduğunu gösteren bir not okursunuz. Burada güneş panellerinin etiketlerinin altında yazan artı, eksi yüzde 5 bahsedilen bu ölçüm belirsizliğini ifade etmektedir. Yani bu durum CW Enerji ile ilgili değil, tüm güneş panelleri için geçerlidir. Bu değeri birçok güneş paneli üreticisi de ürünlerinin etiketine yazmaktadır. Bunu yazmayan üreticilerin panellerinin çıkış gücü daha fazla, yazanların ise daha az diye bir şey asla söz konusu değildir. Ayrıca, ürünlerin teknik dokümanlarında '0-+5W' pozitif güç toleransı yazmasının sebebi şudur. CW Enerji olarak genellikle ürettiğimiz güneş panellerinde kullanılması gereken hücre verimliliğinin bir değer üzeri verimliliğini kullanmayı tercih ediyoruz. Örneğin 270Wp polikristal güneş paneli üretimi için yüzde 18,4 verimlilikte hücre kullanmak yeterli olabilecekken, biz genelde yüzde18,5 veya yüzde 18,6 verimlilikte hücre kullanıyoruz. Tabi bu da 3-5Wp civarında daha fazla enerjiyi müşterilerimize sunmamızı sağlıyor. Bu bağlamda ürünlerimizin teknik dokümanlarında '0-5Wp' pozitif güç toleransı yazmaktadır. Bu durum bir çok üreticide aynıdır. Yani ölçüm belirsizliği ile güç değeri ifadeleri ayrı şeylerdir."

Açıklamada ayrıca, CW Enerji'nin söz konusu duruma ilişkin yanıltıcı bilgi veren kişi ve kuruluşlara karşı hukuk çerçevesinde haklarını koruyacağı belirtildi.