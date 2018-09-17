CW Enerji'den güneş enerjisinde yeni şirket

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren CW Enerji tarafından, güneş enerjisi alanında daha aktif faaliyet gösterebilmek amacıyla GES Yatırım AŞ'nin kurulduğu bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, söz konusu şirket ile mevcut güneş enerji santralleri hisselerinin bölünerek küçük bütçeli yatırımcıların hizmetine sunulabileceği belirtildi.

Coğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş enerjisi potansiyeline sahip Türkiye'de, güneş enerji sektörünün son yıllarda en çok rağbet gören sektörler arasında yer aldığı ifade edilen açıklamada, yenilenebilir enerji kaynakları arasında güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının gün geçtikçe arttığına işaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi Tarık Sarvan, uzun süredir birçok kurumsal ve bireysel yatırımcının güneş enerjisi sektöründe yer almak istediğini kaydetti.

Bu kapsamda CW Enerji'nin de harekete geçerek GES Yatırım AŞ'yi kurduğunu aktaran Sarvan, şu ifadeleri kullandı:

"GES Yatırım AŞ sayesinde artık daha düşük bütçeli kuruluşlar da güneş enerjisi santrali (GES) yatırımcısı olabilecektir. Güneş enerji santralinde üretilen her bir kilovatsaat elektrik 10 yıl boyunca devlet alım garantisindedir. Diğer bir avantaj ise GES ile birlikte santralin üzerinde kurulu olduğu imarlı araziden pay sahibi olacağınız için arazi değer artışından da kar elde etmenizdir. Başka bir avantaj üretim hakkının değer artışıdır. Lisanssız elektrik üretim hakkının orta vadede çok yüksek değer artışı göreceği beklenmektedir. Yine başka bir önemli avantaj düzenli gelir elde etmenizdir. GES yatırımcısı olduğunuzda, payınıza düşen geliriniz her 3 ayda hesabınıza yatırılır ve yıllık hesaplaşma yapılır. Bu avantajların yanı sıra karlılığın çok yüksek olması, bütün santrallerimizin gelir kaybı dahil olmak üzere tüm risklere karşı sigortalı olması, bakım onarım kolaylığı ve daha birçok avantajlar sayılabilir."



