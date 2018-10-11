CW Enerji, SDÜ ile iş birliğine hazırlanıyor

ANKARA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde güneş paneli üreten CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ile ürün geliştirme alanında iş birliği yapmak için görüşmeler yürüttüğü bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, CW Enerji yetkililerinin SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile bilimsel iş birliği görüşmelerine başladığı ve 750 megavat güneş paneli üretim kapasiteli yeni fabrikasıyla Ar-Ge yatırımlarına hız verdiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yar verilen CW Enerji Direktörü Emrah Kabayel, SDÜ ile uzun soluklu çalışmalar yapmak istediklerini belirterek, "Temaslarda bulunduğumuz Yenilikçi Teknolojiler Merkezi'nin donanım açısından oldukça etkileyici. Gelecek hafta içinde CW Enerji Ar-Ge ve Ür-Ge ekibimizle tam kadro olarak SDÜ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne giderek karşılıklı çalışma alanlarımızı belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kabayel, güneş paneli üretiminde Türkiye'nin en büyük kuruluşları arasında yer aldıklarını vurgulayarak, "SDÜ TTO, Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi, Göller Bölgesi Teknokenti ile çalışmak istiyoruz. Fotovoltaik panel üretiminde lider kuruluşuz. Üretim bandında 400, sahada 600 çalışanımız var. Ar-Ge'yi çok önemsiyoruz. Grubumuz bünyesinde 55 mühendis görev alıyor. Ar-Ge Merkezi kurmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



