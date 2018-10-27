CW Enerji ihracatını 5'e katladı

ANKARA (AA) - Güneş paneli üreticisi CW Enerji, şirketin yılın ilk 9 ayında ihracatının 5 kat artırılarak 14 milyon 550 bin liraya yükseltildiğini duyurdu.

CW Enerji'den yapılan açıklamada, şirketin güneş enerjisinden elektrik üretimi için imal ettiği ürünleri 21 farklı ülkeye de ihraç ettiği ifade edilirken, ihracat miktarının her geçen yıl arttığına değinildi.

Geçen yılın ilk 9 ayında 2 milyon 916 milyon liralık ihracat yapan CW Enerji'nin, bu yılın aynı döneminde 14 milyon 550 bin liralık ihracat gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, böylece şirketin ihracat miktarını 5 kat artırdığının bilgisi verildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, CW Enerji’nin, artan üretim kapasitesi ve gelen talepler doğrultusunda yeni pazarlara odaklanacağını ve yüzde 60 ihracat artışı hedeflediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İhracat yaptığımız ülke sayısını 40’a çıkartmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amerika, Avrupa ve Afrika'da yeni pazarlara ürün satmayı hedefliyoruz. Uluslararası arenadaki rakiplerimizle rekabet edebilmek için üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Kalite olarak birçok şirketten daha iyiyiz. Fiyat olarak rekabet etmek tabii ki kolay değil. Rekabet edebilmek adına üretim kapasitemizi 750 megavata çıkardık. Kapasitemizi çok yakında 1 gigavata çıkaracağız. Bunun için de 'Sanayi 4.0' normlarına uygun, yüzde 100 otomasyon odaklı yeni fabrikamızı hayata geçirdik."

"Fabrikamız sayesinde hem kaliteyi çok daha optimum noktada tutacağız hem de çalışan sayısında 4'te 3 tasarruf ederek en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilerle de uluslararası alanda rekabet edebilir hale geleceğiz. Güneş paneli üreticisi olarak, feed-in tariff (Tarife Garantisi) mekanizmalarını yeni oluşturan ülkelere odaklandık. Türk sanayicisi olarak bu ülkelerde oluşan güneşten elektrik üretime dayalı ürün ve mühendislik boşluğunu doldurmaya çalışacağız. CW Enerji olarak Türk üretimi ürünlerin tüm dünyada kullanımını arttıracağız."

Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde 450 çalışanıyla üretim yapan CW Enerji, 2016 yılındaki 60 megavatlık güneş paneli üretim kapasitesini, 2017 sonu itibariyle 450 megavata, 2018 yılı Ekim ayı itibari ile d 750 megavat seviyesine çıkardı.