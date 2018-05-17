CW Enerji Antalya'daki santralinin bakımını tamamladı

İSTANBUL (AA) - CW Enerji tarafından Antalya'nın Elmalı İlçesi'ndeki 800 kilovat kapasiteye sahip SÜME Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) teknik bakımlarının yapıldığı bildirildi.

Şirketten yapılan açıklamada, projenin 2016'da 36 günde tamamlandığı belirtildi.

SÜME GES'in bulunduğu bölgede yaklaşık 700 hanenin elektriğini karşılandığı ifade edilen açıklamada, santralin yılda ortalama 930 ton karbondioksit, 2,8 ton kükürtdioksit ve 1,1 ton azotoksit gazı emisyonu azaltımına destek verdiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, Antalya'nın bir güneş kenti olduğunu ve özellikle Elmalı ilçesinin "güneş cenneti" olarak tanımlandığını belirtti.

Elmalı'da çok sayıda soğuk hava deposu bulunduğuna işaret eden Sarvan, "Biz de CW Enerji olarak fotovoltaik güneş enerjisi alanında Elmalı'da ciddi yatırım yaptık. SÜME GES'te bu yatırımlarımızdan bir tanesi. Elmalı'da artık birçok soğuk hava deposu elektriğinin yüzde 100'ünü güneşten ürettiği gibi, ihtiyaç fazlası elektriğini de satarak her ay devletten elektrik parası alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



