Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'yi kurtarmamız lazım

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen "AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı"na katılarak, partililere hitap etti.

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AK Parti Kadın Kolları Teşkilat Eğitimi Programı'nın hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığını 2019 Mart mahalli idareler seçimleri öncesinde düzenlediği bu önemli toplantı serisi dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan, her seferinde yaklaşık 500 kişinin katıldığı bu toplantılarda teşkilatın genel bir röntgenini çektiklerini ve 24 Haziran seçim sonuçlarının genel muhasebesini yaparak eksik ve güçlü yanları tespit etme fırsatı buldukların, bunun yanında sosyal medya kullanımından partinin taşıyıcı sütunu olan kardeşlik hukukuna kadar Mart 2019 seçimleri sürecinde en çok ihtiyaç duyulacak hususlardaki görüşlerini paylaştıklarını bildirdi.

AK Parti'yi 2019 Mart seçimlerinden de ezici zaferle çıkartacak yol haritası ve seçim kampanyası üzerinde fikir teatisinde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, "AK Parti Kadın Kollarımız artık seçim maratonunu başlatmış bulunuyor. Kadın kollarımız birçok birimimizden önce yola revan oldu. Hem aday belirleme aşamalarında hem de seçim çalışmalarında inşallah sizlerin açtığı yoldan yürümeye gayret edeceğiz." diye konuştu.

"Kadınların taleplerine daima kulak verdik"

Bugüne kadar kadınların taleplerine, beklentilerine ve eleştirilerine daima kulak verdiklerini dile getiren Erdoğan, son 17 yılda Türkiye'nin kadınlarını hayal kırıklığına uğratacak hiçbir adım atmadıklarını, kadınların emeğini, fedakarlığını, samimi mücadelesini daima baş üstünde tutarak çalışmalarını yürüttüklerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti olarak şu gerçeği çok iyi biliyoruz, Türkiye'de kadınları görmezden gelen, devre dışı bırakan, potansiyelini ve gücünü heba eden bir siyasetin başarı şansı yoktur. Kadınları dışlayanların, onlara sadece bir vitrin malzemesi, bir dolgu malzemesi olarak bakanların da siyasi akıbeti hüsrandır. Her alanda olduğu gibi siyasette de sahicilik ve samimiyet esastır. Şimdiye kadar bu anlayışla siyasi mücadelemize yön verdik. Hayatımız boyunca hep kadınlarımıza siyaset yolunu açmak, siyasete kadın elinin değmesini sağlamak için çalıştık. Hamdolsun bu mücadelemizde gerçekten önemli başarılara da hep birlikte imza attık."

AK Parti'nin kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasında birilerinin tahayyül dahi edemediği seviyeleri yakaladığına işaret eden Erdoğan, "Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın en büyük sıçramayı bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir. Türkiye'de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti'dir. Bunu da çağdaşlığı, üniversite kapısında ikna odaları kurmak zanneden lümpen Batıcılara rağmen yapmıştır. AK Parti bu tarihi değişimi kadın hakları konusundaki her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ana muhalefete, '411 el kaosa kalktı' manşetleri atan medyaya rağmen başarmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Türk siyasi hayatında kadınları AK Parti kadar vitrine alan, ön plana çıkartan, kadını politikaların merkezine yerleştiren bir başka siyasi hareketin olmadığını vurgulayan Erdoğan, kadın kollarını teşkilatının ayrılmaz bir parçası haline getiren ilk partinin de AK Parti olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2002'de parlamentoda kadın milletvekili sayısının 24, kadın temsil oranının 4,4 iken 2007'de bu sayının 50'ye, temsil oranının ise 9,1'e yükseldiğini anımsattı.

Sadece AK Parti sıralarında 24 Haziran seçimlerinde 53 kadının milletvekili olarak oturduğuna işaret eden Erdoğan, "Bunların 46'sı da teşkilattan, yani sizlerin arasından geliyor. Bu bir şeyi gösteriyor, AK Parti teşkilatına bu denli önem veren bir partidir, bu teşkilatta çalışan er veya geç parlamentodaki yerini de alacaktır." dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin şu anda biri büyükşehir olmak üzere, toplam 8 kadın belediye başkanı bulunduğunu hatırlatarak "Elbette biz bu sayıları yeterli görmedik, görmüyoruz. Arzumuz bu rakamların nüfusa göre orantılı bir tabloyu yansıtmasıdır. İnşallah bu hedefimizi gerçeğe dönüştürene kadar da durmayacağız. Tabii burada bir hususu altını çizerek ifade etmek istiyorum, nasıl biz ülkemizdeki kadınların meselelerini sahiplenmişsek onlar da AK Parti'yi sahiplendiler, nasıl biz kadınlarımızın hak ettiği konuma gelmesi için mücadele ettiysek onlar da bu davayı zirveye taşımak için mücadele ettiler. Bizim gayret ettiğimiz kadar onlar da kapı kapı dolaşarak bu dava için çaba sarf ettiler." şeklinde konuştu.

AK Parti mührünü asla kazınmayacak bir şekilde Türk siyasetine vuranların kadınlar olduğunu belirten Erdoğan, 17 yıldır Türkiye'de AK Parti'nin hizmet sancağı dalgalanıyorsa bunda en büyük pay sahibinin yine kadınlar olduğunu söyledi.

Oylarıyla, çabalarıyla kendilerine destek veren tüm kadınlara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Rabbim muhabbetimizi, dayanışmamızı daim eylesin. AK Parti olarak bizim alameti farikamız yani ayırıcı vasfımız işte şu karşımızdaki manzaradır. Biz dışlayan değil, her kesimden, her meşrepten, her etnik kökenden insanı bünyesinde bulunduran bir partiyiz. Biz kutuplaştırıcı değil, Türkiye'nin tüm renklerini, tüm farklılıklarını kucaklayan bir partiyiz. Biz ayıran, ayrıştıran değil, 81 milyonun her bir ferdini bağrına basan bir partiyiz. AK Parti Türkiye'nin partisidir, milletin tamamının partisidir. AK Parti Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Boşnak'ıyla, Süryani'si, Sünni'si, Alevi'siyle ülkemizin her bir ferdinin partisidir."

'Biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik'

Bugüne kadar ayrımcılığın, hizipçiliğin, meşrep siyasetinin AK Parti'den içeri girmesine müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini belirten Erdoğan, "Bizim nazarımızda helal rızık için Silvan'ın dağlarında kuzu otlatan çoban ile Karadeniz'in azgın dalgalarıyla mücadele eden balıkçılarımız arasında hiçbir fark yoktur. 2019 Mart seçimlerinde de aynı ilkeler doğrultusunda hareket edeceğiz." diye konuştu.

Özellikle ana muhalefet partisinin ve avanelerinin milleti bölmesine, insanları birbirine düşürmesine fırsat tanımayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütü siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed'in diliyle saldırıyorlar.

Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen, muhacir nedir, onu bilmezsin. O bombalardan kaçan, topraklarından, yerlerinden, evlerinden edilen, oralardan kovulanların derdini bilmezsin. Başına böyle bir bela geldiği zaman acaba senin akıbetin ne olur onu da düşünemezsin ama biz her ikisini de düşünürüz. Muhaciri de ensarı da... Bizim medeniyetimizde muhacir nedir, ensar nedir, bu gayet güzel bir şekilde yer almıştır. Bu millet her zaman ensar olmuştur."

"Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye sınırlarına gelenlere kapıları açtıklarını ve 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye'nin misafiri olduğunu belirterek, Irak'tan gelen 500 bin kişinin içinde de çok farklı meşrepten insanlar olduğunu, bu konuda hiçbir zaman ayrım yapmadıklarını vurguladı.

Türkiye'nin 33 milyar dolar harcama yaptığını, Avrupa Birliği'nin ise verdiği sözü yerine getirmediğini hatırlatan Erdoğan, 2016'da 3 artı 3 milyar avronun ilgili kuruluşlara verileceğinin söylendiğini ancak bu paranın verilmediğini kaydetti.

Erdoğan, şu ana kadar Avrupa Birliği'nden gelen miktarın 1 milyar 750 milyon avro olduğunu, oradan gelse de gelmese de Türkiye'nin ev sahipliğini sürdürdüğünü belirtti. Ensar olmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Irkçı kelimelerle, tam da CHP'ye yaraşır şoven ifadelerle, savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. 7 yıldır büyük bir sabır ve alicenaplıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm çabalarına, kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin basireti ve ferasetini aşamadılar. Buna rağmen her seçim döneminde aynı şeyleri yapıp aynı sonuç ummaktan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar başkalarından ziyade kendilerinin ne yaptığına baktıklarına değinerek, hiçbir zaman standartlarını muhalefetin belirlemesine izin vermediklerini söyledi.

Böyle bir yanlışın içine düşmeleri durumunda yüzde 50'nin üzerinde oy oranlarına ulaşamayacaklarını, yarısını dahi alamayacaklarını dile getiren Erdoğan, "Büyük hedeflerin ve hayallerin peşinde koşan bir kadro olarak biz onların ne dediğiyle, ne yaptığıyla, ne söylediğiyle uğraşmayacağız. Biz yine rotamızı çizmek için milletimize bakacağız. Sadi Şirazi, 'Kusuru kendisine söylenmeyen kişi, ayıbını hüner zanneder' diyor. Bizler de seviyeyi düşürmeden bunların hatalarını, yalanlarını, cürümlerini ifşa etmekten geri durmayacağız." diye konuştu.

"Onda ders alacak..."

"Bu süreçte herkesin şu gerçeğin idrakinde olması gerekiyor." diyen Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Mart 2019 seçimleri, sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil aynı zamanda CHP'nin başına da bela. CHP'yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazım."

Erdoğan, "24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır." dedi.



Muhabir: Enes Kaplan, Duygu Yener