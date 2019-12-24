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Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce, Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesi ve devri için 4 Şubat 2020'de ihale düzenlenecek.
Ekonomi 24.12.2019, 10:58
ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, "yap-işlet-devret modeli" çerçevesinde yaptırılacak Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesinin ihalesi, "kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirilecek.
Teklifler, 4 Şubat 2020 tarihinde saat 09.30'a kadar istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecek.
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