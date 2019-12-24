Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin ihalesi 4 Şubat'ta yapılacak

ANKARA (AA) - Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, "yap-işlet-devret modeli" çerçevesinde yaptırılacak Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yapımı, iç ve dış hatlar terminali ile mütemmimlerinin işletilmesinin ihalesi, "kapalı teklif alma usulü" ile gerçekleştirilecek.

Şartname bedelinin 25 bin lira olarak belirlendiği ihalede geçici teminat tutarı 600 bin avro ya da karşılığı olacak.

Teklifler, 4 Şubat 2020 tarihinde saat 09.30'a kadar istekli veya vekili tarafından DHMİ Genel Müdürlüğü Kamu Özel Sektör İşbirliği Dairesi Başkanlığı Proje Üretim ve İhale Hazırlık Şubesine teslim edilecek.