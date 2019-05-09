Çukurcalı çiftçiler 'Zap' ile tanınacak

HAKKARİ (AA) - Kaymakamlık ve belediyenin desteklediği "Zap Vadisi Projesi" kapsamında Çukurca'da tamamen doğal yöntemlerle yetiştirilen pirinç, buğday, mısır, susam, maş fasulyesi, kuru üzüm, incir, dut ve çeşitli meyvelerden elde edilen pestil gibi ürünler marka haline getirildi.

Çukurca'da temiz kar sularıyla beslenen ve daha önce hiç ilaç kullanılmamış topraklarda yetiştirilen ürünler, "Zap" markasıyla satışa çıkarıldı.

"Ürünlerimiz artık tüm Türkiye'ye satılıyor"

Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine, proje sayesinde çiftçilerin gelirlerinin artmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi.

İlçede göreve başladığı ilk günlerden itibaren tarım alanında proje geliştirmeye başladıklarını anlatan Ayca, "İlçede tamamen doğal üretilen tahin, pirinç, üzüm, incir gibi birçok ürün var. Bunları markalaştırarak piyasaya sunmak istedik. Profesyonel destek alarak bir markalaşma süreci başlattık. Markalaşmanın bütün yasal işlemleri tamamlandı. 'Zap' markası adı altında ürünlerimiz artık tüm Türkiye'ye satılıyor. Bunun için wep sayfası kuruluyor. Sosyal medya hesaplarından da ürünlerin satışı başladı." dedi.

Ürünlerin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü bu nedenle projeyi geliştirmeye karar verdiklerini anlatan Ayca, şunları kaydetti:

"Projede 'sözleşmeli tarım modeli' uyguluyoruz. Çiftçilere ürettiklerini alma garantisi veriyoruz. Bu da çiftçilerimize rahat üretim imkanı sunuyor. Özellikle tahinin yerel susamdan üretilmesi, yerel susamın artmasını gerektiriyor. Bu uygulamayla susam üretimini 4-5 kat arttırmayı düşünüyoruz. Çünkü en lokomotif ürünümüz tahin. Eylül ve ekim aylarında hasadına başlanacak ürünlerde ciddi bir artış bekliyoruz. Hedefimiz 'Zap' markasını büyütmek. Ne kadar büyürse o kadar insana iş imkana sağlayacak."

Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, kullanılmayan arazileri proje sayesinde tarıma açtıklarını dile getirdi.

Çiftçi Musa Berrak da ilçede birçok insanın geçimini tarımdan sağladığını söyledi.

Ürünlerde kimyasal madde kullanmadıklarının altını çizen Berrak, "Bu nedenle ürünlerin damak tadı farklı. Kaymakamımız tarıma önem veriyor. Ürünlerimizi marka haline getirdi. Çukurca eskiden olaylarla, huzursuzlukla anılıyordu, artık farklı tanınıyor." dedi.