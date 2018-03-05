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Çubuk'ta biyogaz tesisi için ilk adım atıldı

- Hayvansal atıklardan enerji üretilmesi planlanan biyogaz tesisinin yapımı için sözleşme imzalandı - Çubuk Belediye Başkanı Acehan: - "Mandıralardan çıkan hayvan atıklarının enerjiye çevrilmesiyle hem üretime katkı sağlanması hem de bu mandıraların yol açtığı çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor"

05 Mart 2018 Pazartesi 15:06
Çubuk'ta biyogaz tesisi için ilk adım atıldı
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ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde kurulması planlanan üç biyogaz tesisinden birincisi olan 1,2 megavat kapasiteli tesisin sözleşmesi imzalandı.

Çubuk Belediye binasında gerçekleştirilen imza törenine, Çubuk Belediye Başkanı Tuncay Acehan, Zabıta Müdürü Ahmet Karakuş, Sağlık İşleri Müdürü Mehmet Akif Topçu ve Mekaz Teknoloji AŞ ile Septem Enerji AŞ adına yetkili Ali Ekşi katıldı.

Başkan Acehan, törende yaptığı açıklamada, kurulacak biyogaz tesisiyle hem çevre kirliğinin ortadan kalkacağını hem de elektrik üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlanacağını belirtti.

Tesisin birinci etabının 15 milyon liralık bir yatırım olduğuna dikkati çeken Acehan, şunları söyledi:

"İlçemizde kurulmasını planladığımız üç bölgedeki biyogaz tesislerden birincisine 'Bismillah' diyerek başladık. Tesis yaklaşık 9 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu Ömercik Mahallesi'nde kuruluyor. Yaklaşık bir yıl gibi kısa sürede tesis kurularak faaliyete geçecek ve bu mahallemizdeki çevre kirliliği önlenmiş olacak. Tabiri caizse kurulacak tesisle iki kuş birden vurulmuş olunuyor. Mandıralardan çıkan hayvan atıklarının enerjiye çevrilmesiyle hem üretime katkı sağlanması hem de bu mandıraların yol açtığı çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor. Ham maddeyi bölgedeki çiftçilerden alacak olan firma, elektrik üretiminin yanı sıra üretilen biyolojik ve sıvı gübreyi de çiftçilerimize verecek. Tesis son derece çevre dostu bir tesis olacak."

Firma yetkilisi Ali Ekşi ise tesisin 2,4 megavat kapasiteye çıkartılabilecek özellikte olacağını aktardı.

Tesiste yılda 100 bin ton atığın işleneceğini vurgulayan Ekşi, "Çubuk, Ankara'da biyogaz tesisi bulunan üçüncü ilçe olacak. Tesisimiz yaklaşık 12 bin hayvandan çıkan 100 bin ton atığı işleyecek. Aşağı yukarı üretilecek enerjinin miktarı yıllık 8 milyon kilovatsaat." dedi.

Ekşi, tesisinin inşaatı kapsamında 1 yılda 30 kişiye, işletme aşamasında ise 20 kişiye iş olanağı sağlanacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
AnkaraAtikBiyogazÇubukElektrikEnerjiTuncay Acehan
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