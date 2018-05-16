CRYCASH, Warface Türkiye ile ortaklığını duyurdu

İSTANBUL (AA) - CRYCASH, Warface Türkiye ile yapmış olduğu ortaklığı duyurdu.

Crytek'ten yapılan açıklamada, ilk olarak Crytek ile ortaklık kuran ve oyun dünyası için çok önemli projeler açıklayan CRYCASH'in, Warface Türkiye oyuncularını sevindirecek bir haber ile büyümeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, CRYCASH ekosisteminde kullanılabilen CRC jetonları kazanmak için oyuncuların birtakım oyun içi görevleri yerine getirmeleri gerekeceği kaydedildi.

Oyuncuların, CRYCASH'in ödül sistemi üzerine kurulu oyuncu platformu olan PLINK uygulaması sayesinde yaptıkları görevleri ve kazandıkları ödülleri takip edebileceği belirtilen açıklamada, PLINK uygulaması üzerinden Warface Türkiye kullanıcı bilgileri ile giriş yapabilen oyuncuların, bu platform üzerinden daha birçok avantaj ve yeniliğe sahip olacağı bildirildi.

Ödül programının mayıs ayı içerisinde PLINK üzerinden bir test dönemi ile başlayacağı aktarılan açıklamada, sistemin genel olarak, Haziran 2018'den itibaren dünya çapında kullanıma sunulacağı kaydedildi.



