Çöplere 'bulut'tan takip

ANKARA (AA) - Nüfusun şehirlerde yoğunlaşmasıyla kent insanının hayatını kolaylaştıracak akıllı şehir teknolojilerine yönelik çalışmalar da hız kazandı.

Ankara merkezli Ar-Ge firması Evreka, bulut ve yapay zeka teknolojilerinden faydalanarak belediyelerin atık toplama hizmetini daha verimli hale getirecek bir sistem geliştirdi.

Endüstri ve makine, elektrik elektronik mühendisi 4 ortakla 2015'te kurulan Evreka, geliştirdiği atık konteyner doluluk ölçüm sensörleri ve rotalama algoritmasıyla atık toplama firmaları ve belediyelere hizmet sunuyor.

Daha az kaynakla daha çok atık toplanıyor

Evreka Kurucu Ortağı Mert Barutçu, AA muhabirine, geliştirdikleri akıllı atık toplama sistemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Atık sektörünü inceleyerek bu alanda bir çözümü Türkiye'de nasıl hayata geçirebileceklerine ilişkin çalışmalar yaptıklarını belirten Barutçu, şöyle devam etti:

"Gece atık toplayan kamyonlarla birlikte sahaya çıktık. Bir yazılım olmadan bile atık konteynerlerinin doluluk oranını ölçerek iyileştirme sağlayabiliyorduk. Sonra bu teknolojiyi geliştirmeye başladık. Bir yılın sonunda ilk denemelerimizi Tuzla Belediyesi ile yaptık ve 100 konteynere sensör yerleştirdik. Bugün geliştirdiğimiz sistemle Türkiye'de 15 belediyeye, dünyada 30 atık toplama firmasına hizmet veriyoruz. Türkiye dahil 7 ülkede çalışıyoruz. Atık toplama konteynerlerine yerleştirdiğimiz sensörlerle bunların doluluk oranını tespit ederek dijital ortama aktarıyoruz. Bu verilerle daha az kaynak kullanarak, daha çok atığın toplanmasını sağlıyoruz."

Barutçu, araçlarda bulunan navigasyon paneliyle konteyner takibi yaptıklarını ve hangi kumbaraların boşaltıldığının tespit edildiğini dile getirerek, böylelikle verimli rotalar oluşturulduğunu, çöp toplamaya harcanan zaman, araç sayısı ve yakıt tüketiminden tasarruf sağlandığını söyledi.

Atık toplama maliyetinde yüzde 55 tasarruf

Belediyelerin yazılımla birlikte sensörleri de kiralayabildiklerini aktaran Barutçu, "Tüm sistemi kiraladıkları zaman herhangi bir ön maliyete katlanmaları gerekmiyor ve kullandıkları günden itibaren tasarrufa başladıkları için herhangi bir ek maliyet olmuyor. Sensörleri satın aldıkları zaman da yaklaşık 4-6 ayda tüm donanım maliyetini çıkarabiliyorlar." dedi.

Barutçu, Microsoft Türkiye'nin iş ortaklarından olduklarını, bulut bilişim teknolojileri üzeriden belediyelere daha çevreci ve hızlı çözüm sunduklarını belirterek, belediyelerin atık toplama maliyetinde yüzde 55 tasarruf sağladıklarını dile getirdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Almanya, Fransa, Rusya ve İsviçre'de faaliyet gösterdiklerini anlatan Barutçu, şunları kaydetti:

"Türkiye'de pazar lideriyiz ve Ortadoğu, Hindistan ve Avrupa'da önemli bir büyüme yakaladık. Yeni girdiğimiz Rusya pazarında büyüme hedefimiz var. Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, ABD gibi ülkelerde de bulunmak istiyoruz. Yurt dışında bir Türk firması olarak yüksek teknolojili ürünlerimizle rekabet edebiliyoruz, bu bizi gururlandırıyor. Yüksek teknolojiyi sınırlarımız dışına güvenle çıkarabilecek kadar donanımlı bir milletiz."