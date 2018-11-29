Coğrafi işaretli ürünlere Ticaret Bakanlığı denetimi

ANKARA (AA) - Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) Başkanı Habip Asan, Ticaret Bakanlığının, vatandaşların tükettiği coğrafi işaretli ürünleri denetleyeceğini belirterek, "Bu, sistemi daha da güçlendirecek." dedi.

TÜRKPATENT ile Ticaret Bakanlığı arasında, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adlarının korunması ve denetimiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Asan, TÜRKPATENT'teki imza töreninde yaptığı konuşmada, son dönemde Türkiye'de yerel ürünlerle ilgili coğrafi işaretlerin tescili konusunda önemli faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

Son bir yılda 200'e yakın yeni coğrafi işaret tescili yapıldığını ifade eden Asan, coğrafi işaretlerden nasıl daha fazla para kazanılacağı ve uluslararası pazara nasıl girilebileceği yönünde de çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Asan, coğrafi işaretli ürünlerin "katma değeri yüksek tarım ürünü" olduğuna dikkati çekerek, "Avrupa Birliği (AB) yıllık 55 milyar avroluk bir katma değer yaratıyor." diye konuştu.

Coğrafi işaretlerin tescili kadar denetiminin de önemli olduğunu vurgulayan Asan, "Bu anlamda bu iş birliği protokolü çok önemli. Bununla beraber Ticaret Bakanlığımız, vatandaşların tükettiği coğrafi işaretli ürünlerin gerektiği gibi olup olmadığını denetleyecek. Bu, sistemi daha da güçlendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tüketicinin korunması giderek önem kazanıyor"

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal da günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle tüketici tercihlerinde benzerlikler oluştuğunu dile getirdi.

Yerel ürün hizmetlerine olan ilginin son yıllarda arttığına işaret eden Erdal, "Dolayısıyla ülkemizde ve dünyada yerel değerlere olan yüksek talep nedeniyle tüketicinin korunması giderek önem kazanıyor." ifadesini kullandı.

Erdal, imzalanan protokolle coğrafi işaret ve geleneksel ürün adları ve tüketicinin korunması anlamında kurumlar arasında koordinasyonun sağlanacağını vurguladı.

Protokol kapsamında, TÜRKPATENT'in, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı kullanılarak aldatmanın olduğu yönünde kendilerine ulaşan şikayetleri Ticaret Bakanlığına ileteceğini anlatan Erdal, "Biz de Reklam Kurulu Dairesince bunu inceleyip, haksız kullanım varsa cezai müeyyideleri uygulayacağız." dedi.

Erdal, Ticaret Bakanlığı olarak TÜRKPATENT ile yapılacak iş birliğini son derece önemsediklerini belirterek, "Coğrafi işaretler ve geleneksel ürün adlarının kültürel ve ekonomik olarak korunmasını sağlayacak bu protokolün tüketici hakları alanına önemli katkılar sağlayacağını inanıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Asan ve Erdal iş birliği protokolünü imzaladı.