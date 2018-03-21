Code.YapıKredi'den

İSTANBUL (AA) - Yapı Kredi'nin, fintech ekosisteminin büyümesini ve kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi hedefleyen Code.YapıKredi programı, "Geleceğin Kültürel Kodları" adlı etkinlik dizisini başlattı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Kültür Sanat Binası'nda gerçekleştirilen etkinlikler dizisinin ilk seminerinde Lidyalılardan, Kripto Paraya Yeni Dijital Ekonomi konusu ele alındı.

Yoğun bir katılımcı kitlesinin bulunduğu seminerin konuşmacıları Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi Yöneticisi Nihat Tekdemir ve kriptopara.io Kurucusu Fatih Güner oldu.

Seminerde öncelikle insanların ekonomik davranışları, beklentileri ile alışveriş araçlarının değişmesi ve bunun sonucu olarak da paranın yüzyıllar içerisindeki gelişimi anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi Yöneticisi Nihat Tekdemir, ticaretin ilk örneklerinin yaşandığı Mezopotamya'dan başlayarak MÖ 600'lü yıllarda Lidyalılar tarafından keşfedilen paranın kronolojik dönüşümünü katılımcılara anlattı.

Tekdemir, Lidyalılardan önce Mezopotamya'da bir sikke basma girişiminin yaşandığını ancak bu girişimin yaygınlaşamadığı için başarısız olduğunu belirtti.

Tekdemir, parayı Lidyalılar keşfetse de ona asıl kimlik kazandıranların Efes ve Milet gibi Anadolu'daki İyon Şehir Devletleri olduğunu, para darp etmenin Anadolu'nun ticaretine olumlu etkisi olduğunu bildirdi.

Roma döneminde sikkelerin ön yüzüne imparatorun portresinin, arka yüzüne ise yaptığı yardımların, önemli olayların basıldığını ve bu şekilde paranın dönemin propaganda aracı, gazetesi ve haber ajansı gibi kullanıldığını anlatan Tekdemir, paranın bir ticaret aracı olmanın çok ötesinde medeniyetlerin gelişiminin en önemli sembollerinden biri olduğunu kaydetti.

kriptopara.io Kurucusu Fatih Güner ise bitcoin'in ilk temellerinin ideal para kavramından geldiğini belirterek ideal paranın aslında global bir ölçü birimi olma amacıyla ortaya atıldığını kaydetti.

Güner, dijital dönüşümde önde gelen ülkelerin Estonya, Güney Kore, Japonya ve Amerika olduğunu anlattı.

Noterden gerçekleştirilmesi gereken işlemlerin dijitalleşmesi gibi basit, hayatı kolaylaştıran blockchain uygulamalarının gelecekte hayatta kalacağını belirten Güner, devrimsel keşiflerin toplum tarafından kabul edilmesinin zaman aldığını kaydetti.



