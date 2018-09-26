Çocukların geleceği sigortayla güvencede

İSTANBUL (AA) - Doğa Sigorta Üst Yöneticisi (CEO) Nihat Kırmızı, eğitim ferdi kaza sigortası sayesinde çocukların geleceğini güvence altına almanın mümkün olduğunu belirtti.

Doğa Sigorta'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kırmızı, Bu sigorta ürününün, ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim masraflarını karşılıyor ve eğitim hayatının kesintiye uğramasını önlediğini kaydetti.

Kırmızı, çocuklarının geleceği için endişelenen ebeveynlerin eğitim sigortasını ihmal etmemesi gerektiğini belirtti.

Eğitim sigortası sayesinde çocukların eğitiminin kesintiye uğramadan sürdüğünü belirten Kırmızı, "Okulların açıldığı bu dönemde eğitim sigortasının önemi de giderek artıyor. Bu sigorta ürünümüzle, ebeveynlerin başına talihsiz bir olay gelmesi durumunda çocukların eğitim hayatının devamlılığı da güvenceye alınıyor." ifadelerini kullandı.

Ebeveynlerin her zaman çocuklarının eğitimini ön planda tuttuğunu, ancak sigortayı ihmal edebildiğini kaydeden Kırmızı, şunları kaydetti:

"Hayat her zaman istediğimiz gibi sorunsuz bir şekilde gitmiyor. Elimizde olmayan birtakım şanssız olaylar sebebiyle üstlendiğimiz eğitim masraflarını karşılayamayacak duruma geldiğimizde, çocuğumuzun eğitim hayatı da kesintiye uğruyor, hatta belki sona eriyor. Hem evlatlarımızın hem ülkemizin geleceği için kesintisiz bir eğitim hayatı sağlamak bizlerin en önemli görevi. Çocuğumuzun böyle bir durumla karşı karşıya kalmaması ve gelecek hayallerinin sönmemesi için eğitim sigortasını hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmemiz gerekiyor."

Kırmızı, sigortalının kaza sonucu vefatı ya da sürekli sakat kalması durumunda, poliçede ismi kayıtlı öğrenciye ait, ödenmesini üstlendiği taksite bağlı tüm yıllık eğitim harcamalarının Eğitim Ferdi Kaza Sigortası'yla teminat altında olduğunu belirtti.

Nihat Kırmızı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sigortalının herhangi bir kaza sonucunda oluşabilecek tedavi masrafları da poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alınıyor. Bunun yanı sıra, kritik hastalıklar, hukuksal koruma, mini onarım teminatları ve acil sağlık hizmetleri de bu ürünümüzle sigortalılara sunuluyor. Poliçeye isteğe bağlı olarak gelir güvence teminatı da eklenebiliyor.

Ebeveynin kaza sonucu vefatı ya da sürekli sakat kalması durumunda, sadece okul taksitleri değil, çocuklarımızın günlük harcamaları da belli limitler dahilinde teminat altına alınıyor. Bu teminatların arasından özel ders ücreti, okul cep harçlığı, servis ve yemek masrafları da bulunuyor."