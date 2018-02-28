Coca-Cola İçecek'ten 2017'de 8,5 milyar lira ciro

İSTANBUL (AA) - Coca-Cola İçecek'in (CCI) cirosu, geçen yıl 2016'ya göre yüzde 21 artışla 8,5 milyar liraya ulaştı.

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 25 fabrika ve 9 bine yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek, 2017 finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin satış hacmi geçen yıl 2016'ya göre yüzde 4 artışla 1,24 milyar ünite kasa olurken, cirosu yüzde 21 yükselerek 8,5 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK ise yüzde 26 artışla 1,4 milyar TL oldu.

Açıklamada, hissedarlara, geçen yıla ilişkin 200 milyon TL temettü dağıtılacağı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CCI Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, 2017'de kaydettikleri büyüme ivmesinden ve tüm bölgelerin buna katkı sağlamasından dolayı memnun olduklarını, yüksek kaliteli büyüme ve verimlilik artışlarıyla birlikte 2017 beklentilerini gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başarır, Türkiye'de bu yıl 10'uncu fabrikalarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Isparta'da açtıklarını hatırlatarak, Türkiye'ye olan inançlarıyla yatırımlarına devam ettiklerini vurguladı.

Türkiye'de 2017'de gazlı içecek kategorisinin 5 yılın ardından büyümesi ve küçük paketlerin payının artmasıyla oldukça sağlıklı bir performans sergilediklerini belirten Başarır, Pakistan'da önceki yıl kaydettikleri güçlü hacim artışının üzerine büyümeye devam ettiklerini bildirdi.

Başarır, liste fiyatlarındaki artışlar ve verimliliği artırmaya yönelik aldıkları aksiyonların faaliyet karlılığında önemli bir iyileşme sağladığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Irak'taki satış hacmi ise gazlı içecek kategorisindeki güçlü performans ve saha uygulamalarındaki iyileşmeyle birlikte 2017 yılını büyümeyle tamamladı. Orta Asya operasyonları büyüme ivmesini yeniden kazanırken, bölgedeki en büyük pazarlarımız Kazakistan ve Azerbaycan, makroekonomik ortamdaki düzelmenin de etkisiyle çift haneli büyüme kaydetti. Türkmenistan'daki faaliyet ortamında devam eden zorlu koşullara rağmen Orta Asya genelinde, tüm kategorilerde hacim artışı ve artan faaliyet karlılığıyla güçlü bir performans sergiledik. Şirket, önümüzdeki dönemde büyüme fırsatlarını karşılayacak şekilde bilançosunu güçlendirdi."

Başarır, 2018'de Türkiye, Pakistan ve Kazakistan gibi büyük pazarlarda büyümeye devam edeceklerini, Orta Doğu'da ise siyasi ve makroekonomik dalgalanmalardan kaynaklanan zorlukların devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Gelecek dönemde de sürdürülebilir ve kaliteli büyümeye odaklanmaya devam edeceklerini aktaran Başarır, "Pazarlarımızdaki güçlü pozisyonumuz, güçlü yönetim kadromuz ve disiplinli finansal yönetimimizle, işimizi karlı bir şekilde büyüterek 2025 hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



