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Coca-Cola Energy Türkiye'de
- Coca-Cola markası adı altında üretilen ilk enerji içeceği Coca-Cola Energy, Türkiye'de satışa sunuldu
Ekonomi 04.12.2019, 12:28
İSTANBUL (AA) - Coca-Cola'nın yeni enerji içeceği Coca-Cola Energy, raflardaki yerini aldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak, "Yeni ürünümüz Coca-Cola Energy ile enerji içeceği kategorisine güçlü bir giriş yapıyoruz. Coca-Cola Energy, insanların yoğun tempolu yaşamlarına enerji katmak üzere tasarlanmış bambaşka tada sahip yeni bir içecek. Değişen tüketici beklentileri ve tercihleri doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmeye, tüketicilerimize yeni seçenekler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
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