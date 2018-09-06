"CNR Food İstanbul’da çıtayı çok yukarılara çektik"

İSTANBUL (AA) - CNR Food İstanbul katılımcılarından birçok firma, fuarın daha ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldı.

CNR Food İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük gıda fuarı olma amacı ile CNR Holding tarafından hayata geçirilen CNR Food İstanbul, kapılarını fuarın ilk iki gününde yabancı alıcı rekoru kırarak açtı.

Gıda, ev dışı tüketim ve ambalaj sektörlerinin ihracat oranlarını artırmak için organize edilen CNR Food İstanbul katılımcılarından birçok firma, fuarın daha ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erem yaptığı yazılı açıklamada, hayata geçirdiği fuarları daha fazla ihracat sloganıyla organize ettiklerini belirterek, 2018 yılında düzenledikleri fuarların oldukça bereketli geçtiğini kaydetti. Erem, bir fuarın başarısının, fuara gelen uluslararası alıcı oranıyla ölçüldüğünün bilgisini vererek, CNR Food İstanbul’da çıtayı çok yukarılara çektiklerini ifade etti.

Fuarın yabancı alıcı rakamlarında, geçen yıla oranla yüzde 46’lık gibi çok önemli bir artış yakaladıklarını bildiren Erem, "Bu, gıda sektörünün ihracat oranları açısından çok önemli bir artıştır. Zira birçok katılımcımız, daha fuarın ilk gününden bir yıllık üretim kapasitesinin siparişini aldığını, bunun önemli bir kısmının ihracat bazında gerçekleştiğini belirtti." değerlendirmesinde bulundu.

Erem, CNR Food İstanbul’da bir önemli gelişme daha yaşadıklarının bilgisini vererek, "Fuarların online bilet satışları, genelde kapı girişlerine göre daha düşüktür. Nitekim geçen yıl CNR Food İstanbul Fuarı’nın ziyaretçisinin yüzde 15’i online bilet üzerinden fuara giriş yaptı. Bu rakam, sosyal medya ve dijital pazarlama servisimizin yoğun çalışmaları ve teknolojiyi fuarcılık sektörüne başarılı bir şekilde entegre etmemiz sayesinde, yaklaşık beş kat artarak bu yıl yüzde 66’ya ulaştı." ifadelerini kullandı.

CNR Food İstanbul’a yoğun ilgi gösteren yabancı alıcıların yanı sıra düzenledikleri alım heyeti organizasyonları sayesinde katılımcı firmaların sıcak satış yaptığını ve müşteri profillerini genişleterek yeni iş bağlantıları kurduklarını ifade eden Erem, bu ticaretten, fuar katılımcısı gibi kendilerinin çok memnun olduklarını kaydetti.

Erem, dövizdeki hareketlilik nedeniyle dünya ekonomisinin büyük çalkantı içerisinde olduğu bu dönemde millet olarak birleşirsek, refaha kavuşmanın yakın olduğunu bildirerek, CNR Holding ailesi olarak 850 personelle Türkiye için var güçleriyle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.



