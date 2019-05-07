CK Enerji müzik ödüllerinin enerji sponsorluğunu üstlendi

ANKARA (AA) - CK Enerji, bu yıl 16'ncısı düzenlenecek "Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri"nin enerji sponsorluğunu üstlendi.Şirketten yapılan yazılı açıklamada, CK Enerji'nin, 9 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek ve...