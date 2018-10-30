ANKARA (AA) - CK Enerji Boğaziçi Elektrik AŞ, "enVision" tarafından hazırlanan "En Yeşil Ofis" araştırmasında ilk 10 ofis arasında yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) kullanarak "kağıtsız ofis" uygulamasına geçen şirketin, 2018'de "enVision" tarafından gerçekleştirilen "En Yeşil Ofis" araştırmasında ilk 10'da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, yer aldıkları tüm alanlarda çevresel sorumluluk bilinci ve sürdürülebilirlik ilkesini temel alarak hareket ettiklerini kaydederek, "Dünyayı seviyor, koruyoruz. Yaşamın sürdürülebilirliği için faaliyetlerimizden doğabilecek çevresel sonuçları duyarlılıkla yönetiyoruz. Bu yüzden diğer CK Enerji ofisleriyle eş zamanlı olarak EBYS'ye geçerek kağıt israfını önemli ölçüde azaltmaya başladık. EBYS gibi çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliğe yönelik uygulamalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

Öte yandan açıklamada, araştırmada değerlendirmeye alınan elektrik dağıtım ve perakende satış şirketlerinin yaptığı kağıt tasarrufuyla yaklaşık 18 bin ağacın kesilmesini önlediği ve 88 milyon litre su tasarrufu sağladığı kaydedildi.



