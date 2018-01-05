Citroën'den 2018'de yeni satış kampanyası

İSTANBUL (AA) - Citroën, 2018'e yeni satış kampanyası ile başlıyor.

Şirket açıklamasına göre, yakıt verimliliği, yüksek performans ve çevreci özellikleri ile öne çıkan benzinli ve dizel motorlarını üstün konfor özellikleriyle birleştiren Citroën modellerinde avantajlar yeni yılda devam ediyor. Ocak ayı süresince 2017 model Citroën C3, C-Elysée ve C4 Cactus modellerinde 2 bin TL’ye kadar takas indirimi sunulurken, C4 Picasso modelindeki takas indirimi 5 bin TL’yi buluyor. Takas indirimine ek olarak, tüm binek modellerde ve Berlingo Combi modellerinde 30 bin TL’ye 12 ay yüzde 0,89 faizli kredi olanağı bulunuyor. Kredi kullanmak istemeyenler için, takas kampanyasının sağladığı indirime ek olarak da bin 500 TL peşin alım indirim opsiyonu sunuluyor.

Citroën C3, Airbump teknolojili karoser yapısı, siyah renkli çamurlukları ve segmentinin en geniş tekerlek yuvalarıyla Crossover benzeri iddialı bir dış görünüme sahip. Kabinine adım atar atmaz hissedilen, titizlikle işlenmiş döşemeleri, ev konforundaki koltukları ve yüksek konumlu yatay kokpiti sayesinde C3, iç mekan ferahlığı anlamında segmentinde fark yaratmakta.

C3, en son nesil, performanslı ve ekonomik PureTech benzinli ve BlueHDi dizel motorlar ile birlikte sunuluyor. 1.2 litrelik PureTech 3 silindirli motor 82 HP’lik güce sahipken 1.6 litrelik dizel BlueHDi motor 75 HP ve 100 HP’lik Stop & Start teknolojisine sahip iki versiyon ile satışta.

Citroën C3 ayrıca 1.6 VTi 115 HP’lik motor ve yeni tam otomatik EAT6 şanzıman seçeneğine sahip. Citroën C3’ün takas indirimli fiyatları 67 bin 200 TL’den başlıyor. Citroën C-Elysée; ön tampon ve ızgarası, üç boyutlu arka LED far grubu, üç boyutlu 16 inch jantları ve yeni gövde renkleriyle prestijli bir dış görünüme sahip. Kabin içinde Car Play özellikli mirror screen 7 inch dokunmatik ekran sunan C-Elysée, günümüzün teknolojik beklentilerini akıllı telefonların araç ile entegre edilebilmesini sağlayarak karşılıyor. 3 farklı donanım (Live, Feel, Shine) ve 2 motor (1.6 e-HDi 92 HP dizel ve 1.2 Puretech 82 HP benzinli) seçeneğine sahip C-Elysée’de takas indirimli başlangıç fiyatı 67 bin 200 TL. Citroën C4 Cactus, Tüm araç fonksiyonlarını tek noktadan yapabilme kolaylığını sağlayan 7’’ dokunmatik ekranı, kanepe görünümlü geniş ön koltukları ve tavana yerleştirilen yolcu hava yastığı (Airbag in Roof teknolojisi) sayesinde daha geniş oturma alanı sunuyor.

C4 Cactus’ün şık bir valizi andıran Top Box torpido gözü, aynı zamanda işlevselliği ve kolay erişebilir olmasıyla da kullanıcılara büyük rahatlık sağlıyor. Citroën’e özel, yüksek ısı izolasyonlu panoramik cam tavan sayesinde, aracın içine devamlı filtrelenmiş bir ışık girişi sağlanıyor. Filtrelenmiş koruması sayesinde panoramik cam tavan yazın yolcularını UV ışınlarından koruyor ve sıcaklığı asgariye indiriyor. Kışın ise üst düzey termik izolasyonu sayesinde sıcaklığın korunmasını sağlıyor. C4 Cactus’ün takas indirimli başlangıç fiyatı 88 bin 850 TL.



Citroën C4 Picasso, 7’’ dokunmatik ekran ve kişiselleştirilebilir 12’’ HD panoramik gösterge ekranı ile teknolojiyi zirveye taşıyan C4 Picasso, etkileyici tasarımı ve yüksek donanım özellikleri ile fark yaratıyor. C4 Picasso tüm özelliklerinin yanı sıra yeni nesil yüksek verimli BlueHDi motor seçenekleri ve yeni EAT6 tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. C4 Picasso, panoramik ön camı ve onun uzantısı olan cam tavanı ile seyahat etmenin ötesinde araçta geçirdiğiniz her anınızda kendinizi iyi hissetmenizi sağlıyor. 7 kişilik oturma kapasitesiyle geniş ailelerin tercihi olan Grand C4 Picasso’da da kampanya uygulanıyor. C4 Picasso’nun takas indirimli fiyatı 136.500 TL, Grand C4 Picasso modelinin takas indirimli fiyatı ise 162 bin50 TL’den başlıyor.



Berlingo Combi, İdeal boyutuyla kendi sınıfında rekor bir oturma rahatlığı ve çok yönlü bir kullanım sunuyor. Ön tarafta, aracın genişliği boyunca uzanan tavan rafı büyük bir eşya saklama hacmi sağlıyor. Arkada, kabinden erişilen tavan bagajı, 60 litrelik ek eşya saklama kapasitesi sunuyor. Berlingo Combi’nin takas indirimli fiyatları 68 bin 800 TL’den başlıyor.

