Citroen'den sınırlı sayıda araca

İSTANBUL (AA) - Citroen, müşterilerine, eylül ayında sınırlı sayıdaki binek ve ticari araca avantajlı kur fırsatıyla sahip olma fırsatı sunuyor.

Citroen tarafından yapılan açıklamaya göre, marka, müşterilerine düşük kur desteğinin yanı sıra tüm modellerde hurda araç indirimi sağlıyor.

Müşteriler, eylül ayında sınırlı sayıda C3, C3 Aircross, C4 Cactus, C- Elysee, C4 Picasso, Berlingo, Jumper ve Jumpy modellerine avantajlı kur fırsatı imkanına sahip olacak.

Bu kapsamda Citroen C- Elysee 81 bin 150 liradan, Berlingo Maxi Panelvan da 81 bin 600 liradan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Citroen'in B segmenti hatchback modeli 2018 model Citroen C3'ün fiyatı, avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile 90 bin 600 liradan başlıyor.

Müşteriler, markanın Türkiye B-SUV pazarındaki ilk model olan Citroen C3 Aircross 119 bin 900 liradan, C-Elysee 81 bin 150 liradan, Yeni Citroen C4 Cactus 119 bin 200 liradan, C4 Picasso 186 bin liradan ve Grand C4 Picasso da 199 bin 100 liradan başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı elde ediyor.

Kur avantajı Citroen'in hafif ticari araçlarında da uygulanıyor.

Bu kapsamda Berlingo Maxi Panelvan'ın fiyatı avantajlı kur fırsatına ek olarak hurda teşviki ile 81 bin 600 liradan başlıyor. Berlingo Combi 83 bin 600 liradan, Jumpy Panelvan 113 bin 200 liradan, Jumpy Space 8+1 135 bin liradan, Jumpy SpaceTourer 8+1 ise 146 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Jumper'ın iki farklı azami yüklü ağırlık ve iki farklı motor gücüyle sunulan sınırlı sayıda Panelvan versiyonunun fiyatı ise 126 bin 900 liradan başlıyor.