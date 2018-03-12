Citroen servislerinde yüzde 20 indirim

İSTANBUL (AA) - Citroen, eko-promosyon bakım ve eko-promosyon avantaj bakım paketlerinde 31 Mart'a kadar yüzde 20 indirim fırsatı veriyor.

Citroen açıklamasına göre, 50’yi aşkın satış ve servis noktasında hizmet veren şirket, yetkili servislerinde uygulanacak kampanya kapsamında, araç sahipleri belirli eko-promosyon bakım ve eko-promosyon avantaj bakım paketlerinde, orijinal bakım, mekanik yedek parça, bakım işçiliği ve motor yağlarında yüzde 20 indirimden yararlanabilecek.

Citroen sahipleri, şirketin internet sitesi üzerinden de online randevu alarak da kampanyadan faydalanabilecek.

Citroen teknik ekipleri arasında yapılan uzmanlık yarışmasında dünya şampiyonluğu kazanmış olan teknik ekibiyle hizmet veren Citroen Türkiye, 31 Mart'a kadar sürecek kampanya ile tüm Citroen araç sahiplerinin yollarda güvenle seyahat etmesini sağlayacak.