Citroen Portekiz Rallisi’ni podyumda bitirdi

İSTANBUL (AA) - Citroen'in yarış takımı Citroen Total, Portekiz Rallisi’ni podyumda tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın altıncı ayağı olan Rally de Portugal’da ekipler ve otomobiller zorlu toprak kaplı zeminde yarıştı.



Citroen'in Dünya Ralli Şampiyonası'nın WRC2 kategorisinde yarışan takımı Citroen Total, takvimin en zorlu rallilerinden biri olan Rally de Portugal’ı podyumda bitirdi.

17-20 Mayıs tarihlerinde Portekiz’de düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası’nın altıncı ayağı Rally de Portugal’da Citroen’i podyuma taşıyan ekip ise Stephane Lefebvre-Gabin Moreau ikilisi oldu. İkili yarışı üçüncü sırada tamamlamayı başardı.

Yarışta yer alan 20 özel etabın 8’inde en iyi zamana imza atan takım, Citroen C3 R5’in toprak etaplarda da ne kadar rekabetçi olduğunu gösterdi.

