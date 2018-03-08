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Citroen Meksika Rallisi'ne hazır

- Kris Meeke-Paul Nagle ikilisinin dışında kariyerinde 6 kez WRC pilotlar şampiyonluğu olan Sebastien Loeb de Citroen takımı için puan toplayacak

08 Mart 2018 Perşembe 16:32
Citroen Meksika Rallisi'ne hazır
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İSTANBUL (AA) - Citroen'i 9-11 Mart'ta Meksika'da düzenlenecek olan Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Rally Mexico'da iki ekip temsil edecek.

Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2018 Dünya Ralli Şampiyonası’nın ikinci ayağı olan Rally Sweden’ın ardından şampiyonanın üçüncü ayağı Rally Mexico’da Meksika’da düzenlenecek.

Deniz seviyesinden 2737 metre yüksekte yer alan toprak etaplarda düzenlenecek rallide takımlar ve pilotlar zorlu koşullarda en iyi puanı almak için çalışacak.

Rally Sweden’da üç ekip ile start alan Citroen Total Abu Dhabi WRT, Meksika’da iki ekip ile başlangıç yapacak.

Kris Meeke-Paul Nagle ikilisinin dışında kariyerinde 6 kez WRC pilotlar şampiyonluğu olan Sebastien Loeb de takım için puan toplayacak. Loeb'ün sağ koltuğunda ise Daniel Elena oturacak.

44 yaşındaki Sebastien Loeb, ayrıca Citroen Total Abu Dhabi WRT adına Tour de Corse ve Rally de Catalunya’da start alacak.


Anahtar Kelimeler:
CitroenRally Mexico
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