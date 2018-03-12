Citroen ekibi Rally Mexico'yu üçüncü tamamladı

İSTANBUL (AA) - Citroen’in Dünya Ralli Şampiyonası'nda yarışan takımı Citroen Total Abu Dhabi WRT, en zorlu rallilerden biri olan Rally Mexico'yu üçüncülükle bitirdi.

Citroen açıklamasına göre, 09-11 Mart'ta Meksika'da düzenlenen Dünya Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı Rally Mexico'da ekipler ve otomobiller deniz seviyesinden 2 bin 737 metre yüksekte yer alan toprak etaplarda yarıştı.

Citroen Total Abu Dhabi WRT adına Citroen C3 WRC ile yarışan Kris Meeke ve Paul Nagle ikilisi, bu yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Rally Mexico ile etaplara geri dönen Sebastien Loeb ve Daniel Elena ikilisi ise Citroen Total Abu Dhabi WRT adına bu yarışı beşinci sırada tamamladı. Kariyerinde 9 kez WRC pilotlar şampiyonluğu bulunan Sebastien Loeb, WRC takviminin 4. yarışı olan Tour de Corse'da tekrar Citroen C3 WRC'nin koltuğuna oturacak.



