Citroen C5 Aircross'a yoğun talep, vardiya sayısını artırdı

İSTANBUL (AA) - PSA'nın Rennes kentinde bulunan fabrikası, Avrupa'da 2018 yılı sonunda satışa sunulacak olan Citroen'in yeni SUV modeli C5 Aircross'a gelen yoğun talep üzerine kapasite artırımı kararı aldı.



Citroen'den yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında dünyada yüzde 3,7 artışla 1,1 milyon satış adedine ulaşan Citroen'in 2020 yılı için hedeflediği 1,6 milyon global satış adedi için en önemli görevi üstlenen C5 Aircross için hazırlıklar devam ediyor.

Avrupa'da 2018 yılı sonunda satışa sunulacak olan Citroën’in yeni SUV modeli C5 Aircross’un üretimi öncesi PSA’nın Fransa’da yer alan Rennes Üretim Tesisinde kapasite artırımına gidildi. C5 Aircross’a gelen yoğun talep üzerine bu kararı alan yetkililer 350 yeni kişiyi istihdam edecek.

Aralık ayından itibaren çalışmaya başlayacak olan personel, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalışacak. Bu sayede Rennes üretim tesisinde üretim 4 vardiya olarak devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rennes Üretim Tesisi Müdürü Therese Joder, "2016 yılında üretime başlayan Rennes Üretim Tesisine eklenen 4. ekiple yükseliş devam ediyor. 2018 yılının sonunda Avrupa’da satışa sunulacak olan Citroen'in yeni SUV modeli C5 Aircross'a gelen ön siparişlere yetişebilmek adına üretim platformlarında önemli değişiklikler gerçekleştirdik. Üretim platformunda gerçekleşen değişimlerin yanında 350 yeni kişiyi üretim tesisinde istihdam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Citroen'in amiral gemisi görevini üstlenecek olan yeni nesil SUV C5 Aircross, sunulan 30 farklı gövde kombinasyonu sayesinde tüketicilere geniş kişiselleştirme imkanı sunuyor.

Citroen Advanced Comfort programının elçisi olan C5 Aircross, SUV segmentindeki en modüler ve konforlu model olma iddiasında. Yeni Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltuklarla donatılan C5 Aircross konforlu bir yolculuk deneyimi sunuyor.



