Citroen C5 Aircross, hibrit versiyonuyla Paris Otomobil Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Citroen, 4-14 Ekim'de Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek Paris Otomobil Fuarı'nda, yeni C5 Aircross'u Avrupalı tüketicilerle ilk kez buluşturacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen için bir ilk olan yeni Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept de fuarda tanıtılacak.

Standın diğer dikkat çeken modelleri ise 4x4 Spacetourer RipCurl, C3 Aircross RipCurl, C3 ELLE Edition, Jean-Charles de Castelbajac imzalı E-MEHARI ve C3 modelleri olacak.

2018 yılının ilk yarısında dünya genelindeki satışlarını yüzde 9 artıran Citroen, Avrupa'da da hem binek hem de ticari araçta son 7 yılın en yüksek satış rakamını elde etti. Bu artışın arkasındaki modeller son 2 yılda tanıtılan C3, C3 Aircross, yeni C4 Cactus ve Çin pazarında satışa sunulan C5 Aircross oldu.

Citroen'in C3 Aircross'un ardından pazara sunduğu ikinci SUV modeli olan C5 Aircross, Paris Otomobil Fuarı'nda Avrupalı otomobil tutkunlarıyla buluşacak.

Citroen Advanced Comfort programının üyesi olan C5 Aircross, sağladığı konfor ile fark yaratıyor. Hafif ve ileri teknoloji ürünü EMP2 modüler platformu üzerine geliştirilen C5 Aircross, üstün sürüş konforuna ek olarak ilk kez C4 Cactus ile Avrupa’da sunulan, yol sarsıntılarını araç içine asgari düzeyde yansıtılmasını sağlayan Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemi ve Advanced Comfort koltukları barındırıyor.

Citroen'in SUV sınıfındaki yeni otomobili C5 Aircross, 30 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekân teması, 20 adet yeni nesil sürüş destek teknolojisi, 6 farklı bağlantı teknolojisi, geliştirilmiş güvenlik donanımları, benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT8 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor.

Ayrı ayrı kaydırılabilen, katlanabilen ve yatırılabilen arka koltuklar sayesinde otomobilin bagaj hacmi 580 litre ila 720 litre arasında değişebiliyor.

C5 Aircross, ön camın üst kısmında yer alan bir kamera ve ön tamponun içindeki radar sensörü sayesinde otonom sürüşe doğru önemli bir adım olan, aralarında, aktif güvenlik freni, Stop&Go özelliğine sahip Adaptif Cruise Control, şeritte kalma asistanı, park asistanı, zorlu koşullarda sürücülere destek olan yokuş iniş destek sistemi ve Grip Control’ün de bulunduğu 20 farklı sürüş ve konfor destek sistemi ile donatıldı.

- Markanın ilk Plug-in Hybrid modeli

Fransa'daki Rennes-La Janais tesisinde üretilen C5 Aircross, Avrupa'da 2018 sonunda satışa sunulacak. Modelin 2019 sonunda sunulması planlanan Plug-in Hybrid (PHEV) versiyonu da Citroen C5 Aircross SUV Hybrid Concept ismiyle fuarda ilk kez görücüye çıkacak.

Bu model, Citroen'in ilk Plug-in (Şarj edilebilir) Hybrid modeli olma özelliğiyle öne çıkıyor.

Citroen'in gelecek stratejisi kapsamında 2023 yılında satışa sunulan modellerin yüzde 80’inde elektrikli motor seçeneği sunulacak. 2025 yılına gelindiğinde ise Citroen'in tüm modellerinde elektrikli motor seçeneği bulunacak.

Citroen, BlueHDi motorlarda kullanılan seçici katalitik redüksiyon (SCR) ve PureTech motorlarda kullanılan benzinli partikül filtresi (GPF) sayesinde 1 Eylül itibarıyla devreye alınan yeni WLTP protokolünün öngördüğü NOx ve CO değerlerini karşıladığını da duyurdu.

Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini gerçekleştirilen yeni Berlingo ve global tanıtımı gerçekleştirilen Yeni C4 Cactus de fuarda ziyaretçileri bekliyor.

Yeni Berlingo tarihinde ilk kez 2 gövde boyutuna sahip oluyor. Standart M versiyonunun dışında 35 cm uzatılmış XL versiyona da sahip olan yeni Berlingo'nun 5 ve 7 yolcu taşıma kapasitesine sahip iki versiyonu bulunuyor.

Yeni Citroen Berlingo, 19 adet sürüş destek sistemi ve manevra yardımı özelliğine sahip. Üçüncü nesliyle Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkan yeni Citroen Berlingo'da ilk kez yüksek sürüş keyfi sağlayan EAT8 tam otomatik şanzıman seçeneği sunuluyor.

Citroen C4 Cactus, yenilenen tasarımı ve konfor anlamında çığır açacak yeni Progressive Hydraulic Cushions (Kademeli Hidrolik Destekli) süspansiyon sistemiyle yollarda yerini aldı.

Citroen'in yeni kompakt hatchback otomobili C4 Cactus, 31 farklı gövde kombinasyonu, 5 farklı iç mekan teması, yeni multimedya özellikleri, geliştirilmiş güvenlik donanımları ile birlikte benzinli ve dizel motorlarında yer alan EAT6 tam otomatik şanzıman opsiyonuyla öne çıkıyor.

Şimdiden 100 bin adet satışa ulaşan, Citroen Advanced Comfort felsefesi doğrultusunda geliştirilen ve kompakt SUV pazarına iddialı bir giriş yapan 2018 Autobest birincisi Citroen C3 Aircross da fuarda yerini alırken, markanın en çok satan modeli C3'ün ELLE Edition özel serisi de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Önceki yıllarda pek çok kez başarılı iş birlikleri gerçekleştirilen Rip Curl markasıyla Citroen, SpaceTourer modeli için özel bir konsept hazırladı.

Dangel'in geliştirdiği 4x4 sistemine sahip olan C4 SpaceTourer Rip Curl Concept, kamp araçları üreticisi Pössl markasının hazırladığı açılır tavan sistemiyle kompakt bir kamp aracına dönüşüyor.



