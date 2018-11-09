"Ciromuzun yüzde 3'ü kadın girişimcilerden geliyor"

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler, şu anda cirolarının yüzde 3'ünün kadın girişimcilerden geldiğini belirterek, "Bu oran eskiden yüzde 0,02 civarındaydı." dedi.

Hepsiburada'nın, İTÜ Çekirdek Bing Bang ödül töreni çerçevesinde girişimcilere verdiği destek, Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Koray Öztürkler'in katıldığı basın toplantısında açıklandı.

Etkinlik çerçevesinde katılımcı girişimcilerle Hepsiburada çatısı altında bir araya geldiklerini, onların proje ve girişimlerini dinlediklerini anlatan Öztürkler, dengeli bir ekonomik büyümede kadın girişimcilerin ve istihdamının büyük önem taşıdığını vurguladı.

İTÜ Çekirdek Bing Bang'in son fazına kalan 50 girişimciden 17'sini dinlediklerini, girişimcilik ekosistemine İTÜ üzerinden destek verip aynı zamanda e-ticaret çözümleri içeren girişimlere ayrı özen gösterdiklerini belirten Öztürkler, müşteri olarak hizmet alabilecekleri şirketler bulunduğunu söyledi.

Bu girişimleri, hem ekosisteme dahil edip büyümelerine destek olabileceklerini hem de bazı girişimleri kendi bünyelerine dahil edebileceklerini ifade eden Öztürkler, Hepsiburada'ya katkısı olacak birkaç iş birliği modeli üzerinde çalışacaklarını bildirdi.





- "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı





Koray Öztürkler, İTÜ tarafında girişimciyi destekleyen bir model bulunduğunu dile getirerek, Hepsiburada olarak girişimcilere verdikleri destek ve onlar için gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öztürkler, Mayıs 2017'de başlattıkları "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programı ile Türkiye'deki girişimci kadınları ticaret hayatına katılmayı teşvik ettiklerini söyledi.

Platformda sunulan fırsatlarla kadın girişimcilerin ek bir yatırım yapmadan dijital ekonomiye katılmalarını sağladıklarını kaydeden Öztürkler, şöyle devam etti:

"Kadınların kendi ayakları üzerinde durması, aile ve toplum nezdinde olumlu bir etki yaratırken, önemli bir kaynağın ekonomiye kazandırılması işsizliğin azalması ve girişimciliğin artması anlamında ciddi katkılar sağlıyor. Program kapsamında, şirket hissesinin yüzde 51'inin kadınlara ait olduğu işletmelere, ücretsiz mağaza açma hakkı, indirimli komisyon oranları, dijital pazarlama, kampanya, indirimli kargo, ödeme sistemlerinde yıllık ücret ve komisyon indirimi, ücretsiz sınıf eğitimleri ve mentorluk destekleri sunuyoruz.

Platformumuzda kadınlarımızın ürünlerini ön plana çıkarmak için 'Kadın Girişimci' logosu ile ayrıştırarak Hepsiburada müşterilerini kadın girişimcilerden alışveriş yapmaya teşvik ediyoruz. Son bir yılda 72 ilden yaklaşık 3 bin 300 kadın girişimcimiz programa dahil oldu. Bu rakamın yıl sonuna kadar 4 bine ulaşmasını hedefliyoruz. Şu anda platformumuz üzerinden girişimci kadınlara ait toplamda 170 binin üzerinde ürün bulunuyor."

Öztürkler, "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" programının başladığı günden itibaren platform üzerindeki kadınların, işlerini bir önceki yıla göre 42 kat büyüttüğünü ifade ederek, girişimci kadınların bugün Hepsiburada'da, 30'dan fazla kategoride satış yaptığını bildirdi. Öztürkler, "Program öncesi Hepsiburada iş ortakları içinde kadın oranı yüzde 6 iken, şimdi yeni mağaza açan girişimci kadınların oranı yüzde 26'ya yükseldi." dedi.





- "Küçük, orta ölçekli işletmeler Pazaryeri'nde tüm Türkiye'ye satış yapabiliyor"





Koray Öztürkler, bir yandan yaptıkları teknolojik çalışmalarla sektöre öncülük ederken, diğer yandan Türkiye'deki e-ticaret ekosisteminin gelişmesine destek olduklarını, bu kapsamda binlerce marka ve işletmeyi, milyonlarca potansiyel müşteriyle buluşturan özgün bir iş modeli olan Pazaryeri ekosistemini geçen yıllarda hayata geçirdiklerini anlattı.

Öztürkler, şunları kaydetti:

"15 binin üzerinde girişimci işletme, şu an Pazaryeri üzerinden sanal mağaza açmış satış yapıyor. 3 bin küsur kadın girişimci de yine model içinde sanal mağaza açtı. Onlara yönelik farklı teşviklerimiz var. Kadınların istihdama katılım oranını yukarılara çekmemiz lazım. Ciromuzun yüzde 3'ü şu an kadın girişimcilerden geliyor. Bu oran eskiden yüzde 0,02 civarındaydı. Bu model ile Anadolu'nun en ücra noktasındaki küçük, orta ölçekli işletmeler dahi Hepsiburada Pazaryeri'nde mağazalarını kolayca açarak bir anda tüm Türkiye'ye satış yapabiliyor. İşletmeler, teknoloji, operasyon ve pazarlama alanındaki gücümüzden faydalanarak işlerini e-ticarette büyütüyor. İşletmelerin e-ticaret ekosistemi içinde yer almaları sektörün ve Türkiye ekonomisinin de güçlenmesini sağlıyor."





- "Çok kanallı ve online perakende pazarı 23 milyar liralık hacme ulaştı"





Hepsiburada Kurumsal İletişim ve İlişkiler Grup Başkanı Öztürkler, 2017 yılında Türkiye’deki e-ticaret pazarının yüzde 30-35 bandında büyüdüğünü, çok kanallı ve online perakende pazarının 23 milyar liralık hacme ulaştığını bildirdi.

Öztürkler, "Geçen yıl gerçekleşen büyüme ve gelişimi temel aldığımızda, 2018 yılında da pazarın benzer seviyelerde büyüyeceğini tahmin ediyoruz. Geçtiğimiz yıl online perakendenin toplam perakende içindeki payı yüzde 4,1'e yükselirken, önümüzdeki 3-5 senelik vadede bu oranın yaklaşık yüzde 10 bandını yakalayarak dünyadaki gelişmiş ülkelerin ortalamalarına yaklaşmasını bekliyoruz. 2018 yılını sektör ortalamalarının üzerinde, hedeflerimize paralel büyüyerek kapatacağız." ifadelerini kullandı.

Öztürkler, e-ticaret gelişiminin devamlı bir şekilde artış göstermesi için daha çok perakendecinin işlerini e-ticarete taşıması ve online ticaret kullanımını artıracak çalışmalar yapmaya devam etmesi gerektiğini belirtti.

Öztürkler, Hepsiburada'nın sadece bir satış kanalı değil, aynı zamanda bir tanıtım ve pazarlama mecrası olduğunu, bu bilinçle girişimcilere verdikleri desteklerle onların büyümelerine ve ekonomi içinde yer almalarına yardım etme hedefinde olduklarını söyledi.

- İTÜ Çekirdek Bing Bang ödül töreni





Koray Öztürkler, İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezi ile yaptıkları iş birliği hakkında bilgi verirken, bu yıl İTÜ Çekirdek'e ülke genelinde binlerce girişim tarafından başvuru yapıldığını aktardı.

Bunlar arasında belirlenen 20 girişimcinin, 29 Kasım'da Uniq İstanbul'da gerçekleştirilecek Big Bang finalinde sahneye çıkacağını bildiren Öztürkler, şunları kaydetti:

"Hepsiburada olarak biz de Big Bang’e başvuran girişimcilerin yenilikçi iş fikirlerini, yerli, milli yazılım çözümlerini ve e-ticarete yönelik çalışmalarını teker teker dinleyerek değerlendirdik. Bunlar arasında öne çıkan 17 girişimi, bugün Demo Day etkinliğine davet ettik ve girişimcileri daha yakından tanıdık.

Müşterilerimizin hayatını kolaylaştırmak ve onlara hep daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için 2017 yılından bu yana İTÜ Çekirdek Girişimcilik ekosistemi içerisinde yer alıyoruz. Bu kapsamda girişimcileri ve çözümlerini ön kuluçka, hızlandırıcı, Big Bang ve kuluçka süreçlerinde birebir olarak değerlendiriyor ve onlara destek veriyoruz. Dünyanın lider girişimcilik etkinliklerinden biri haline gelen Big Bang'in bu yılki finalinde e-ticaret ödülünü Hepsiburada olarak biz takdim edeceğiz. Big Bang 2018'de e-ticaret kategorisinde kazanan girişime, başlangıç sermayesi olması için hibe olarak 50 bin lira finansal destek sağlayacağız."