Ciro endeksleri arttı

ANKARA (AA) - Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 artış gösterdi.



Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.



Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 yükseldi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi de şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

- Sanayi ve inşaat endeksleri



Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksine bakıldığında, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi şubatta bir önceki aya göre yüzde 2,4 yükseldi.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22 azaldı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış inşaat ciro endeksi de şubatta bir önceki aya göre yüzde 7,3 azalış gösterdi.

- Ticaret ve hizmet endeksleri



Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksinde, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 artış gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de şubatta bir önceki aya göre yüzde 1,8 yükseldi.



Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,2, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı.