Çinlilerin kiraz ve siyah incire ilgisi artıyor

İZMİR (AA) - Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Çin'in kiraz ihracatında kısa sürede 4. büyük pazar konumuna yükseldiğini belirtti.
Ege İhracatçı Birliklerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hong Kong'ta 4-6 Eylül'de düzenlenen "Asia Fruit Logistica 2019 Fuarı"nda, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinin standını ziyaret eden Çinlilerden en fazla kiraz ve siyah incir talebi geldi.
Çinlilerin siyah incire de yoğun ilgi gösterdiklerini aktaran Uçak, 2019 yılında taze siyah incir ihracatının 29 Temmuz'da başladığını, o tarihten bu yana Hong Kong'a 886 bin dolarlık taze siyah incir ihraç edildiğini dile getirdi.
Uçak, fuarda Türkiye'nin ürettiği ve ihraç ettiği diğer yaş meyve sebzeler ile kurutulmuş domates, turşular ve diğer meyve sebze mamulleri ile ilgili de tanıtım yaptıklarını, verimli bir fuar geçirdiklerini kaydetti.