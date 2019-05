Çinliler Kapadokya’ya yatırım yapmaya hazırlanıyor

Çin’in üst düzey turizm yöneticileri ve beraberindeki Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Ziyarette Nevşehir Kalesi etrafındaki yeraltı şehrinin turizme açılması, Çinli heyetin Nevşehir’e yapacağı yatırımlar ve Nevşehir ile Sichuan arasında uçak seferlerinin başlatılması konuları ele alındı.

Onur Air’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen ve Türkiye’deki turizm yatırımları konusunda incelemelerde bulunan Sichuan Eyaleti Turizm ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yang Chuan, Sermaye Yatırımlar Başkanı Xia Haoperg, Sichuan Eyaleti Turizm ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Üyesi Zhang Zhenyi ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, İcra Kurulu Üyesi Aydın Kızıltan, Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Bardakçı’nın da yer aldığı ziyarette Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ile birlikte Çin heyetine Kapadokya ve Nevşehir hakkında bilgiler verdi.

Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Kapadokya Bölgesinin, tarihi ve doğal güzellikleri ile her yıl 3 milyona yakın turist ağırladığını ifade eden Arı, son yıllarda Çin’den bölgeye artan ilgiden de mutluluk duyduklarını ifade etti.

“Yatırım için karşılıklı işbirliği yapılacak”

Çinli turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Nevşehir’e Çin’den yapılacak her türlü yatırım için desteğe hazır olduklarını vurgulayan Arı, “Şehrimizde yapılacak turizm yatırımları konusunda Çinli dostlarımız ile her türlü işbirliğine hazırız. Amacımız bölgemize ve şehrimize daha fazla yatırımcı çekmek ve istihdama katkı sağlamak. Bu konuda atılacak her türlü adımda Nevşehir Belediyesi yer alacaktır. Bu nedenle Sichuan Eyaletinden bir belediye ile kardeş şehir görüşmelerimiz sürüyor. Bu sayede Çin ile Nevşehir arasındaki dostluk bağlarının ve ticari ilişkilerin daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi.

Sichuan Eyaleti Turizm ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yang Chuan ise misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Arı’ya teşekkür etti. Chuan, “Kapadokya bizim uzun yıllardır dikkatimizi çekiyor. Son yıllarda Çin’den Türkiye’ye ve özellikle Kapadokya bölgesine gelen turist sayısı da bir hayli arttı. Bu ilgi nedeniyle Türkiye’ye Sichuan’dan uçak seferleri başlatmayı planladık. Sichuan ile Nevşehir arasındaki uçak seferleri kısa sürede başlayacak. Bu uçuşların Nevşehir’e ve Kapadokya bölgesine gelen Çinli turist sayısında ciddi bir artışa neden olabileceğini düşünüyoruz. Bunun yanı sıra bölgede çok etkilendiğimiz balon uçuşlarını Sichuan’da da gerçekleştirmek istiyoruz. Bölgede turizm yatırımları konusunda da çalışmalarımız var” diye konuştu.

“Çin ile Nevşehir arasında uçak seferleri başlıyor”

Ziyarette konuşan Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun ise son yıllarda Nevşehir’in Çinli yatırımcıların ilgisini çeken şehirlerden biri olduğunu belirtti. Çin ile Nevşehir arasında uçak seferlerinin başlamasının buna ciddi bir ivme kazandıracağını söyleyen Tosun, “Çin’den uçak seferleri düzenleme konusunda THY’dan sonra tek yetkili havayolu şirketiyiz. Bizlerde Çin’den sadece turist getirmek değil yatırımcıları da getirmek istiyoruz. Bu nedenle düzenlenen bu ziyaretin Nevşehir’e ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Arı, daha sonra Sichuan Eyaleti Turizm ve Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Yang Chuan’a ziyaretin anısına çini bir tabak hediye etti. Çin heyeti, Başkan Rasim Arı’yı ziyaretlerinin ardından Nevşehir Belediyesi yetkilileri ile birlikte Nevşehir Kalesi Yeraltı Şehrinde incelemelerde bulundu.